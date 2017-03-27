Путин вручил знамя главкому Росгвардии

Владимир Путин провел совещание с руководством Росгвардии. Глава государства поздравил войска с профессиональным праздником, который гвардейцы отмечают впервые.

По словам Путина, становление силовой структуры, созданной весной прошлого года, идет по намеченному плану. Президент призвал уделить особое внимание вопросам безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу.



Владимир Путин, президент РФ: «У нас впереди много больших событий. Общественно значимых. Это подготовка к проведению таких крупных мероприятий, как чемпионат мира по футболу. Соответствующие мероприятия потребуют значительного отвлечения сил, средств, ваших усилий».



После совещания в Кремле состоялась торжественная церемония. Владимир Путин вручил главкому Росгвардии Виктору Золотову знамя преобразованных Внутренних войск — реликвию, которая символизирует историческую связь поколений защитников Отечества.

