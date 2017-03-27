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  • 27.03, 20:43
    Путин вручил знамя главкому Росгвардии. Путин, Росгвардия, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин вручил знамя главкому Росгвардии

    1 комментарий
    Путин вручил знамя главкому Росгвардии

    Путин вручил знамя главкому Росгвардии

    Путин вручил знамя главкому Росгвардии

      Владимир Путин провел совещание с руководством Росгвардии. Глава государства поздравил войска с профессиональным праздником, который гвардейцы отмечают впервые.

      По словам Путина, становление силовой структуры, созданной весной прошлого года, идет по намеченному плану. Президент призвал уделить особое внимание вопросам безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу.

      Владимир Путин, президент РФ: «У нас впереди много больших событий. Общественно значимых. Это подготовка к проведению таких крупных мероприятий, как чемпионат мира по футболу. Соответствующие мероприятия потребуют значительного отвлечения сил, средств, ваших усилий».

      После совещания в Кремле состоялась торжественная церемония. Владимир Путин вручил главкому Росгвардии Виктору Золотову знамя преобразованных Внутренних войск — реликвию, которая символизирует историческую связь поколений защитников Отечества.

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