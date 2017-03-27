В Росреестре опровергли сообщения о сносе жилых комплексов на землях МГУ

Сегодня стало известно, что целый район на
юго-западе Москвы построен с нарушением законодательства и дома там просто могут снести. Речь идет о двух элитных жилых комплексах — «Шуваловский» и «Доминион». Стоимость квартир в них оценивается в миллионы долларов.
Элитные жилые комплексы «Шуваловский» и «Доминион» расположены через дорогу напротив главного здания МГУ и выдержаны в едином архитектурным стиле со сталинским исполином. Под боком у «Доминиона» метро «Университет», буквально на днях рядом с «Шуваловским» открыта новая станция «Ломоносовский проспект». В районе нет промышленных предприятий, почти половину территории занимают парки и скверы. Фасады зданий облицованы камнем, не уступающим по прочности граниту. С верхних этажей и пентхаузов открывается чудесный вид на Воробьевы горы. И вот все это великолепие, как выяснил «Коммерсант», могут снести.
Росреестр — служба государственной регистрации, кадастра и картографии считает, что все это жилье построено незаконно на участке земли общей площадью 122 гектара, находящемся в бессрочном пользовании МГУ и предназначенном для строительства нового комплекса зданий университета. Жилую застройку части этой территории осуществляла с 2008 года компания «Интеко», принадлежавшая супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной. По условиям контракта с МГУ, «Интеко» освобождалась от создания инженерной инфраструктуры, а взамен профинансировала строительство новой библиотеки и других объектов МГУ. В 2011 году Батурина продала «Интеко» группе БИН Михаила Шишханова.
В ответ на обращение НТВ Росреестр сообщил, что провел в 2015 году проверку и установил нарушение законодательства в отношении использования земельного участка. И выдал МГУ предписание об устранении нарушения. Университет с предписанием не согласился и оспорил его в Арбитражном суде Москвы. Требования о сносе объектов капитального строительства не входят в компетенцию Росреестра.
В свою очередь компания «Интеко» прислала нам письмо, что выступает в этом споре в качестве третьего лица, и просит СМИ не драматизировать ситуацию. Как следует из письма, оба комплекса построены и введены в эксплуатацию с соблюдением законодательства РФ. Рассматриваемый спор носит исключительно административный характер. При этом никаких рисков признания построенных жилых комплексов самовольными постройками не возникает.
Александр Демьянчук, адвокат: «Если происходит нарушение использование земельного участка, тогда возникает вопрос представителям власти, каким образом было выдано разрешение на строительство. Соответственно, законно ли это разрешение на строительство. И усматриваются, не усматриваются в действии лица, выдавшего разрешение на строительство, признаки уголовно-наказуемого деяния?».
Ну что же, посмотрим, как будут дальше развиваться события вокруг «Шуваловского» и «Доминиона». До сноса вряд ли дойдет. Здравый смысл подсказывает, что государство не допустит нарушения прав тысяч добросовестных приобретателей, купивших красивые и комфортабельные квартиры в одном из самых престижных районов столицы.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.
Росреестр — служба государственной регистрации, кадастра и картографии считает, что все это жилье построено незаконно на участке земли общей площадью 122 гектара, находящемся в бессрочном пользовании МГУ и предназначенном для строительства нового комплекса зданий университета. Жилую застройку части этой территории осуществляла с 2008 года компания «Интеко», принадлежавшая супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной. По условиям контракта с МГУ, «Интеко» освобождалась от создания инженерной инфраструктуры, а взамен профинансировала строительство новой библиотеки и других объектов МГУ. В 2011 году Батурина продала «Интеко» группе БИН Михаила Шишханова.
В ответ на обращение НТВ Росреестр сообщил, что провел в 2015 году проверку и установил нарушение законодательства в отношении использования земельного участка. И выдал МГУ предписание об устранении нарушения. Университет с предписанием не согласился и оспорил его в Арбитражном суде Москвы. Требования о сносе объектов капитального строительства не входят в компетенцию Росреестра.
В свою очередь компания «Интеко» прислала нам письмо, что выступает в этом споре в качестве третьего лица, и просит СМИ не драматизировать ситуацию. Как следует из письма, оба комплекса построены и введены в эксплуатацию с соблюдением законодательства РФ. Рассматриваемый спор носит исключительно административный характер. При этом никаких рисков признания построенных жилых комплексов самовольными постройками не возникает.
Александр Демьянчук, адвокат: «Если происходит нарушение использование земельного участка, тогда возникает вопрос представителям власти, каким образом было выдано разрешение на строительство. Соответственно, законно ли это разрешение на строительство. И усматриваются, не усматриваются в действии лица, выдавшего разрешение на строительство, признаки уголовно-наказуемого деяния?».
Ну что же, посмотрим, как будут дальше развиваться события вокруг «Шуваловского» и «Доминиона». До сноса вряд ли дойдет. Здравый смысл подсказывает, что государство не допустит нарушения прав тысяч добросовестных приобретателей, купивших красивые и комфортабельные квартиры в одном из самых престижных районов столицы.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.
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