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  • 27.03, 20:43
    Президент Ирана встретился с Медведевым в Москве. Иран, Медведев, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Президент Ирана встретился с Медведевым в Москве

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    Президент Ирана встретился с Медведевым в Москве

    Президент Ирана встретился с Медведевым в Москве

      Сегодня в Москву прилетел президент Ирана Хасан Роухани.

      Не исключено, что в ходе неофициальных переговоров будут обсуждаться проблемы Ближнего Востока и совместной борьбы с терроризмом. Но официальная программа визита нацелена прежде всего на развитие двусторонних связей во всех сферах — торговле, промышленности, энергетике, транспорте.

      Сегодня Роухани проводит встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, на которой речь пойдет о торговом режиме между Ираном и Евразийским экономическим союзом. А на завтра запланированы переговоры президента Исламской Республики с Владимиром Путиным.

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