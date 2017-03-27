Президент Ирана встретился с Медведевым в Москве

Сегодня в Москву прилетел президент Ирана Хасан Роухани.

191 дипломатия

Иран

Медведев

Не исключено, что в ходе неофициальных переговоров будут обсуждаться проблемы Ближнего Востока и совместной борьбы с терроризмом. Но официальная программа визита нацелена прежде всего на развитие двусторонних связей во всех сферах — торговле, промышленности, энергетике, транспорте.



Сегодня Роухани проводит встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, на которой речь пойдет о торговом режиме между Ираном и Евразийским экономическим союзом. А на завтра запланированы переговоры президента Исламской Республики с Владимиром Путиным.