В петербургском «Зазеркалье» выпустили из бутылки музыкального джинна

В детском театре Северной столицы появился мюзикл «Старик Хоттабыч».

Постановку в двух действиях по удивительной и нестареющей истории о пятикласснике Вольке и спасенном им волшебнике создал молодой петербургский композитор Сергей Плешак. Режиссер-постановщик Александр Петров отправил героев книги Лазаря Лагина в конец 1930-х годов.



Как передает корреспондент НТВ Павел Рыжков, элементы советского времени есть и в костюмах, сценографии и даже в гриме. Но это яркие, не смешанные цвета и геометрические фигуры. Так раскрасили даже Сулеймана — могущественного джина, заточившего Хоттабыча в бутылку.



Первая постановка мюзикла «Старик Хоттабыч» получила весьма неординарную концепцию. Художник-постановщик Владимир Фирер в своей идее опирался на год создания сказки — 1938-й. Тогда за супрематизм можно были точно пострадать. И всё, что мы видим на сцене, мог натворить только Хоттабыч.



Александр Петров, режиссер-постановщик, художественный руководитель Детского музыкального театра «Зазеркалье»: «Мы решили использовать всю эту красоту. И это авангардное решение в принципе выходит из фантастики, которая есть в этой истории. Здесь фантастика в равной степени как супрематичная, так и христианская. Чем не ангел-хранитель, который прилетает в Москву к маленькому мальчику?».



Джинн Абдурахаман ибн Хоттаб, которого создали для театра, совершенно не похож на того, который хорошо знаком детям по киносказке 1957 года. Либретто, конечно, отличается от фильма «Старик Хоттабыч». В мюзикле придерживались линии книги Лазаря Лагина, причем издания 1953 года.



Например, официантки кафе здесь превращаются в лягушек. Друг Вольки тоже Женька. Только это девочка, и попадает она не в Индию, а в Африку. Жанр мюзикла позволил авторам превратить эпизод с экзаменом по географии в яркую восточную сказку.



Антон Москалёв, исполнитель роли Вольки: «Самое главное в этом спектакле — это чудо. Только о чуде пойдет здесь речь. И Волька, в частности, находит то самое чудо, которое все ищут очень давно и не каждый находит. Мне повезло как артисту. Я его нашел в образе Вольки».



Этот спектакль про старика Хоттабыча — словно мудрое напоминание о легендарной истории, описавшей когда-то мечты и желания подросткового возраста. Герои Лагина получились почти как булгаковские. Не зря говорят, что Москву 30-х годов посещало три духа в образе человека: Воланд, леоновский Ангел и старик Хоттабыч.