Москвичей предупредили о новом снегопаде

МЧС выпустило предупреждение, согласно которому Москву ждут усиление ветра, новый снегопад и гололед.
Согласно прогнозу, с сегодняшнего вечера до 10:00 28 марта столицу ждут сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, мокрый снег и гололед.
Непогода, подчеркнули в московском главке МЧС, может привести к ухудшению ситуации на дорогах, росту числа ДТП и случаев травматизма, а также повреждениям линий электропередачи.
Отметим, что минувшей ночью в столице выпала почти треть месячной нормы осадков. Они тут же начали таять. По дорогам и тротуарам потекли ручьи. Ситуация на дорогах заметно осложнилась. Энергетиков перевели на экстренный режим работы
Непогода, подчеркнули в московском главке МЧС, может привести к ухудшению ситуации на дорогах, росту числа ДТП и случаев травматизма, а также повреждениям линий электропередачи.
Отметим, что минувшей ночью в столице выпала почти треть месячной нормы осадков. Они тут же начали таять. По дорогам и тротуарам потекли ручьи. Ситуация на дорогах заметно осложнилась. Энергетиков перевели на экстренный режим работы
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