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  • 27.03, 20:44
    Москвичей предупредили о новом снегопаде. Москва, МЧС, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Москвичей предупредили о новом снегопаде

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    Москвичей предупредили о новом снегопаде

    Москвичей предупредили о новом снегопаде

      МЧС выпустило предупреждение, согласно которому Москву ждут усиление ветра, новый снегопад и гололед.

      Согласно прогнозу, с сегодняшнего вечера до 10:00 28 марта столицу ждут сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, мокрый снег и гололед.

      Непогода, подчеркнули в московском главке МЧС, может привести к ухудшению ситуации на дорогах, росту числа ДТП и случаев травматизма, а также повреждениям линий электропередачи.

      Отметим, что минувшей ночью в столице выпала почти треть месячной нормы осадков. Они тут же начали таять. По дорогам и тротуарам потекли ручьи. Ситуация на дорогах заметно осложнилась. Энергетиков перевели на экстренный режим работы

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