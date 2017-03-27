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  • 27.03, 20:43
    Для двоюродного брата Елизаветы II дали камерный концерт в Петербурге. Великобритания, Санкт-Петербург, визиты, монархи и августейшие особы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Для двоюродного брата Елизаветы II дали камерный концерт в Петербурге

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    Для двоюродного брата Елизаветы II дали камерный концерт в Петербурге

    Для двоюродного брата Елизаветы II дали камерный концерт в Петербурге

      Принц Майкл Кентский находится с частным визитом в Северной столице.

      Член британской королевской семьи посетил бывшую англиканскую церковь на Английской набережной. В храме не только провели службу для прихожан, но и дали в честь высокого гостя первый концерт камерной музыки.

      Дирижер Фабио Мастранджело, готовивший репертуар, специально выбрал произведения классиков двух стран — Эдварда Элгара и Петра Чайковского.

      Дирекция театра «Мюзик-Холл», которому памятник архитектуры был передан в оперативное управление, заранее договорилась и о богослужении, и о концерте. Принц Майкл Кентский стал не только свидетелем нового этапа в истории этой петербургской достопримечательности, но, судя по реакции, явно остался доволен происходящим.

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