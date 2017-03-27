Для двоюродного брата Елизаветы II дали камерный концерт в Петербурге

Принц Майкл Кентский находится с частным визитом в Северной столице.

Член британской королевской семьи посетил бывшую англиканскую церковь на Английской набережной. В храме не только провели службу для прихожан, но и дали в честь высокого гостя первый концерт камерной музыки.



Дирижер Фабио Мастранджело, готовивший репертуар, специально выбрал произведения классиков двух стран — Эдварда Элгара и Петра Чайковского.



Дирекция театра «Мюзик-Холл», которому памятник архитектуры был передан в оперативное управление, заранее договорилась и о богослужении, и о концерте. Принц Майкл Кентский стал не только свидетелем нового этапа в истории этой петербургской достопримечательности, но, судя по реакции, явно остался доволен происходящим.