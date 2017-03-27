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  • 27.03, 20:44
    Петербург отпраздновал первый день рождения Росгвардии. Росгвардия, Санкт-Петербург, памятные даты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербург отпраздновал первый день рождения Росгвардии

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    Петербург отпраздновал первый день рождения Росгвардии

    Петербург отпраздновал первый день рождения Росгвардии

      В городе на Неве состоялся праздничный концерт в Эрмитажном театре, а также памятные мероприятия в парке Интернационалистов.

      В Эрмитажном театре закончился торжественный концерт. Высшее руководство МВД и внутренних войск подвели промежуточные итоги своей работы. По словам командующего Северо-Западным округом Росгвардии Сергея Захаркина, за сравнительно небольшой отрезок удалось сформировать так называемый единый защитный кулак.

      В полдень в парке Интернационалистов жители Фрунзенского района вместе с депутатами Законодательного собрания почтили память павших бойцов спецназа у мемориала. Многие пришедшие — ветераны внутренней службы. Например, Евгений Шиков прошел Афганистан и две чеченские кампании. Там потерял ногу, но, несмотря на травму, сумел вернуться на службу.

      Национальная гвардия, созданная на базе внутренних войск МВД, появилась прошлой весной после указа президента. Новая структура объединяет мобильные отряды ОМОНа, СОБРа и разведывательные подразделения.

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