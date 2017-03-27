В Петербурге проходит юбилейная сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ

Делегаты приняли десятки модельных документов, которые станут основами для новых законов в
государствах-участницах. Коснулись парламентарии и обсуждения ситуации с дочерними структурами российских банков на Украине.
В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге открылась весенняя сессия. В этом году организация отмечает 25-летие. Но рабочую программу в пользу торжественных мероприятий сокращать не стали.
Сегодня на пленарном заседании делегаты приняли 29 модельных документов. Они послужат основой для новых нормативных актов. Впрочем, площадка МПА служит местом проведения различных переговоров не только между членами организации.
Так, председатель Государственной думы Вячеслав Володин накануне встретился с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, а сегодня провел переговоры с его коллегой из ОБСЕ.
Володин призвал Кристин Муттонен дать надлежащую оценку происходящему на Украине, где радикалы на днях разгромили отделения российских банков и фактически замуровали их сотрудников в помещениях.
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы РФ: «Речь идет о нарушении прав граждан, которые работали в банках, имеющих отношение к России, но являющиеся юридическими лицами Украины».
Кристин Муттонен пообещала изучить ситуацию с погромами в российских банках на Украине. Пока от прямой оценки происходящего председатель Межпарламентской ассамблеи ОБСЕ воздержалась.
Сегодня на пленарном заседании делегаты приняли 29 модельных документов. Они послужат основой для новых нормативных актов. Впрочем, площадка МПА служит местом проведения различных переговоров не только между членами организации.
Так, председатель Государственной думы Вячеслав Володин накануне встретился с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, а сегодня провел переговоры с его коллегой из ОБСЕ.
Володин призвал Кристин Муттонен дать надлежащую оценку происходящему на Украине, где радикалы на днях разгромили отделения российских банков и фактически замуровали их сотрудников в помещениях.
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы РФ: «Речь идет о нарушении прав граждан, которые работали в банках, имеющих отношение к России, но являющиеся юридическими лицами Украины».
Кристин Муттонен пообещала изучить ситуацию с погромами в российских банках на Украине. Пока от прямой оценки происходящего председатель Межпарламентской ассамблеи ОБСЕ воздержалась.
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