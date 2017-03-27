«Достаточно прилично»: активисты ОНФ проверили убитые дороги Петербурга

Активисты Общероссийского народного фронта решили проверить, как в Петербурге ремонтируют ямы, на которые жалуются горожане.
Сегодня волонтеры прогулялись по нескольким улицам Центрального района. По тем адресам, которые попали на карту так называемых убитых дорог. Проект был создан специально для того, чтобы граждане высказывали свое недовольство состоянием магистралей.
Профильные комитеты на это отреагировали. На сайте жители города на Неве оставили уже больше 200 заявок. И некоторые из них чиновники начали отрабатывать. Например, на улице Пестеля активисты застали рабочих, латающих яму. Тем не менее по сравнению с остальными регионами России магистрали в Северной столице «достаточно приличны».
По словам активиста ОНФ Валерия Солдунова, часто жалобы горожан на дороги совпадают с адресной программой комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Но активисты лично готовы отстаивать ремонт социально значимых магистралей, даже если их пока и нет в списке профильных комитетов.
Профильные комитеты на это отреагировали. На сайте жители города на Неве оставили уже больше 200 заявок. И некоторые из них чиновники начали отрабатывать. Например, на улице Пестеля активисты застали рабочих, латающих яму. Тем не менее по сравнению с остальными регионами России магистрали в Северной столице «достаточно приличны».
По словам активиста ОНФ Валерия Солдунова, часто жалобы горожан на дороги совпадают с адресной программой комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Но активисты лично готовы отстаивать ремонт социально значимых магистралей, даже если их пока и нет в списке профильных комитетов.
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