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  • 27.03, 20:44
    Пятеро пассажиров пострадали при столкновении маршруток под Петербургом. ДТП, Ленинградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пятеро пассажиров пострадали при столкновении маршруток под Петербургом

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    Пятеро пассажиров пострадали при столкновении маршруток под Петербургом

    Пятеро пассажиров пострадали при столкновении маршруток под Петербургом

      ДТП случилось во Всеволожском районе Ленинградской области.

      При лобовом столкновении маршруток в Ленобласти пострадали пять человек. Авария произошла ранним утром на седьмом километре дороги Петербург — поселок Свердлова. От сильного удара один автобус вылетел на обочину. У второго серьезно повреждена кабина.

      Во время столкновения в салоне одной из маршруток находились пассажиры. Трое получили травмы. Помощь медиков потребовалась и обоим водителям. Всех пострадавших доставили в больницу. Причины аварии выясняют дознаватели. К этому часу движение по трассе восстановлено.

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