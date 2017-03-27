Пятеро пассажиров пострадали при столкновении маршруток под Петербургом

ДТП случилось во Всеволожском районе Ленинградской области.

При лобовом столкновении маршруток в Ленобласти пострадали пять человек. Авария произошла ранним утром на седьмом километре дороги Петербург — поселок Свердлова. От сильного удара один автобус вылетел на обочину. У второго серьезно повреждена кабина.



Во время столкновения в салоне одной из маршруток находились пассажиры. Трое получили травмы. Помощь медиков потребовалась и обоим водителям. Всех пострадавших доставили в больницу. Причины аварии выясняют дознаватели. К этому часу движение по трассе восстановлено.