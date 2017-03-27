Питерскую старушку-потрошительницу отправили на принудительное лечение

В Петербурге вынесен приговор по резонансному делу Тамары Самсоновой, которая усыпила и расчленила свою приятельницу.
Леденящее кровь преступление на улице Димитрова летом 2015 года правоохранительные органы раскрыли практически по горячим следам. За расследованием следила вся страна. Тогда были обнародованы фрагменты дневников с записями пенсионерки, которые она вела на двух языках — русском и немецком. Чуть больше года шли судебные заседания. Но вынесение приговора привлекло внимание лишь некоторых СМИ, в том числе корреспондента НТВ Александра Щербу.
Зал судебных заседаний Фрунзенского райсуда сегодня был непривычно пустым. Но еще более непривычно смотрелась пустая скамья за стеклом, на которой обвиняемые выслушивают приговор. Хотя учитывая имя подсудимой и обстоятельства совершенного ею преступления, всё логично. Оглашение решения у судьи Павла Смирнова занимает не более двух минут.
Вместо отбывания срока за совершенное убийство Самсоновой назначили принудительное лечение в психиатрической спецбольнице. При этом пенсионерка понесла наказание лишь за убийство 79-летней Валентины Улановой. Остальные эпизоды, описанные в ее дневниках, не нашли подтверждения в ходе следствия.
В момент оглашения приговора по своему же делу Тамара Самсонова продолжает находиться в Казани в психиатрической лечебнице. Там же она останется, скорее всего, до конца жизни. Подтвержденная параноидальная шизофрения не оставляет женщине шансов на отбывание наказания в обычной тюрьме.
Зал судебных заседаний Фрунзенского райсуда сегодня был непривычно пустым. Но еще более непривычно смотрелась пустая скамья за стеклом, на которой обвиняемые выслушивают приговор. Хотя учитывая имя подсудимой и обстоятельства совершенного ею преступления, всё логично. Оглашение решения у судьи Павла Смирнова занимает не более двух минут.
Вместо отбывания срока за совершенное убийство Самсоновой назначили принудительное лечение в психиатрической спецбольнице. При этом пенсионерка понесла наказание лишь за убийство 79-летней Валентины Улановой. Остальные эпизоды, описанные в ее дневниках, не нашли подтверждения в ходе следствия.
В момент оглашения приговора по своему же делу Тамара Самсонова продолжает находиться в Казани в психиатрической лечебнице. Там же она останется, скорее всего, до конца жизни. Подтвержденная параноидальная шизофрения не оставляет женщине шансов на отбывание наказания в обычной тюрьме.
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