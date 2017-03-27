«Ноу-хау в дипломатии»: Захарова удивлена переносом визита Джонсона в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение отложить поездку главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву.
Захарова в своем Facebook назвала решение Лондона «каким-то ноу-хау в дипломатии».
Напомним, сегодня в британском посольстве в РФ сообщили, что поездку Джонсона в Москву решили отложить из-за изменений в расписании встреч министров иностранных дел стран — членов НАТО. При этом подчеркивалось, что глава британского МИД с нетерпением ждет возможности совершить визит как можно скорее.
В начале марта стало известно, что Борис Джонсон в ближайшие недели посетит Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидалось, что министры обсудят отношения между Великобританией и Россией, а также текущие международные темы, в том числе Сирию и Украину.
При этом в МИД Великобритании отмечали, что политика Соединенного Королевства в отношении России осуществляется по принципу „сотрудничай, но остерегайся“», а визит Джонсона «полностью соответствует этому подходу». А Дмитрий Песков сообщал, что встреча Джонсона с Владимиром Путиным не планируется.
СМИ: «Глава МИД Великобритании Б.Джонсон отложил визит в Россию из-за изменений в расписании встречи министров иностранн…Опубликовано Марией Захаровой 27 марта 2017 г.
Напомним, сегодня в британском посольстве в РФ сообщили, что поездку Джонсона в Москву решили отложить из-за изменений в расписании встреч министров иностранных дел стран — членов НАТО. При этом подчеркивалось, что глава британского МИД с нетерпением ждет возможности совершить визит как можно скорее.
В начале марта стало известно, что Борис Джонсон в ближайшие недели посетит Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидалось, что министры обсудят отношения между Великобританией и Россией, а также текущие международные темы, в том числе Сирию и Украину.
При этом в МИД Великобритании отмечали, что политика Соединенного Королевства в отношении России осуществляется по принципу „сотрудничай, но остерегайся“», а визит Джонсона «полностью соответствует этому подходу». А Дмитрий Песков сообщал, что встреча Джонсона с Владимиром Путиным не планируется.
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