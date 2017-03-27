Рогозин ответил Порошенко рэпом об Украине

Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал слова Петра Порошенко, обвинившего Россию в попытках «взорвать» Украину изнутри.
В ответ на громкое заявление украинского президента Рогозин опубликовал произведение, которое решил назвать «Рэп Украины».
Напомним, сегодня Порошенко, выступая на праздновании дня Нацгвардии, заявил, что Россия «давно поняла, что Украину голыми руками не возьмешь», и теперь «прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев» и «взорвать страну изнутри».
Эти слова уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Порошенко говорит о своей стране, как о «еже или лягушке».
РЭП УКРАИНЫОпубликовано Dmitry Rogozin 27 марта 2017 г.
Украину разъерошили,
Всполошили, растормОшили,
Рассмешили, сна лишили,
Обмишурили,
Дело шили, отпорошили,
Жили раньше — не тужили,
А теперь — обрушили.
Напомним, сегодня Порошенко, выступая на праздновании дня Нацгвардии, заявил, что Россия «давно поняла, что Украину голыми руками не возьмешь», и теперь «прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев» и «взорвать страну изнутри».
Эти слова уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Порошенко говорит о своей стране, как о «еже или лягушке».
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