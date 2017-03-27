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  • 27.03, 19:12

    Рогозин ответил Порошенко рэпом об Украине

    2 комментария
    • Фото РИА Новости, Сергей Мамонтов
    Рогозин ответил Порошенко рэпом об Украине

    Рогозин ответил Порошенко рэпом об Украине

    Рогозин ответил Порошенко рэпом об Украине
  • Фото РИА Новости, Сергей Мамонтов

    • Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал слова Петра Порошенко, обвинившего Россию в попытках «взорвать» Украину изнутри.

    В ответ на громкое заявление украинского президента Рогозин опубликовал произведение, которое решил назвать «Рэп Украины».

    РЭП УКРАИНЫ
    Украину разъерошили,
    Всполошили, растормОшили,
    Рассмешили, сна лишили,
    Обмишурили,
    Дело шили, отпорошили,
    Жили раньше — не тужили,
    А теперь — обрушили.

    Опубликовано Dmitry Rogozin 27 марта 2017 г.

    Напомним, сегодня Порошенко, выступая на праздновании дня Нацгвардии, заявил, что Россия «давно поняла, что Украину голыми руками не возьмешь», и теперь «прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев» и «взорвать страну изнутри».

    Эти слова уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Порошенко говорит о своей стране, как о «еже или лягушке».

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