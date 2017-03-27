Электричка протаранила иномарку на переезде в Подмосковье

На нерегулируемом железнодорожном переезде в Талдомском районе Подмосковья электропоезд врезался в легковой автомобиль. Водитель легковушки получил травмы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, авария произошла на участке Вотря — Растовцы около 16:35. Электричка на нерегулируемом переезде врезалась в автомобиль «Мазда». В результате пострадал водитель легкового автомобиля.



В ведомстве уточнили, что в настоящее время движение на данном участке пути восстановлено. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия выясняют причины аварии.