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  • 27.03, 19:12

    Электричка протаранила иномарку на переезде в Подмосковье

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    Электричка протаранила иномарку на переезде в Подмосковье

    Электричка протаранила иномарку на переезде в Подмосковье

    На нерегулируемом железнодорожном переезде в Талдомском районе Подмосковья электропоезд врезался в легковой автомобиль. Водитель легковушки получил травмы.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, авария произошла на участке Вотря — Растовцы около 16:35. Электричка на нерегулируемом переезде врезалась в автомобиль «Мазда». В результате пострадал водитель легкового автомобиля.

    В ведомстве уточнили, что в настоящее время движение на данном участке пути восстановлено. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия выясняют причины аварии.

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