Сенат США допросит зятя Трампа по делу о связях с Россией

Комитет по разведке сената США намеревается допросить зятя и советника Дональда Трампа Джареда Кушнера в рамках расследования о связях команды Трампа с Россией.
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Как пишет газета New York Times со ссылкой на источники в американском конгрессе и в администрации президента США, комитет по разведке Сената «хочет задать вопросы Кушнеру по поводу встреч, которые он провел с послом РФ Сергеем Кисляком». По данным издания, встречи включали также совещание с главой государственного российского банка развития (Внешэкономбанка), который внесен в санкционный список из-за событий на Украине. Ранее об этих встречах нигде не сообщалось, подчеркивает газета. В Белом доме было известно лишь о встрече Кушнера и Кисляка в небоскребе Trump Tower в начале декабря 2016 года.
Газета уверяет, что позже российский дипломат попросил о второй встрече, которой занимался один из помощников Кушнера. Также отмечается, что представитель Белого дома Хоуп Хикс подтвердила эти встречи. При этом Хикс подчеркнула, что на них не обсуждалось ничего значительного. По ее словам, Кушнер готов ответить на вопросы сенаторов, так как «не пытается ничего скрывать и хочет быть абсолютно транспарентным».
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намеревается сформировать в Белом доме новое подразделение с широкими властными полномочиями. По данным американских СМИ, созданная структура займется поиском путей для реализации ключевых предвыборных обещаний президента, а руководить управлением будет старший советник Трампа и по совместительству его зять Джаред Кушнер.
Газета уверяет, что позже российский дипломат попросил о второй встрече, которой занимался один из помощников Кушнера. Также отмечается, что представитель Белого дома Хоуп Хикс подтвердила эти встречи. При этом Хикс подчеркнула, что на них не обсуждалось ничего значительного. По ее словам, Кушнер готов ответить на вопросы сенаторов, так как «не пытается ничего скрывать и хочет быть абсолютно транспарентным».
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намеревается сформировать в Белом доме новое подразделение с широкими властными полномочиями. По данным американских СМИ, созданная структура займется поиском путей для реализации ключевых предвыборных обещаний президента, а руководить управлением будет старший советник Трампа и по совместительству его зять Джаред Кушнер.
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