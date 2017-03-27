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  • 27.03, 17:41

    Захарова: Порошенко говорит об Украине как о лягушке

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    Захарова: Порошенко говорит об Украине как о лягушке

    Захарова: Порошенко говорит об Украине как о лягушке

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Петра Порошенко о том, что Россия пытается «взорвать» Украину изнутри.

    Захарова обратила внимание на то, что украинский президент говорит о своей стране как о «еже или лягушке».

    Порошенко:«Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтоб…

    Опубликовано Марией Захаровой 27 марта 2017 г.

    Ранее сегодня Порошенко, выступая на праздновании по случаю третьей годовщины создания Нацгвардии, заявил, что Россия „давно поняла, что Украину голыми руками не возьмешь“», и теперь «прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев».

    Надо сказать, что громкие обвинения в адрес России звучали из Киева уже не раз. В Москве же их называли безосновательными и отмечали, что Россия не является стороной во внутриукраинском конфликте.

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