Поиски пропавшей в Таиланде российской дайверши прекращены

Полиция Таиланда остановила поиски россиянки, пропавшей у острова Тао в Сиамском заливе.
Никаких следов 23-летней Валентины Новоженовой в ходе поисковой операции обнаружить не удалось.
Как сообщает Khaosod, мать россиянки, прибывшая на остров около двух недель назад, уже вернулась домой.
Напомним, девушка, отдыхавшая в одном из отелей на острове Тао в Таиланде, пропала в середине февраля. Валентина должна была сдать ключи и выехать из отеля, но не сделала этого. После этого начались поиски.
Позднее в море у того места, где, предположительно, могла заниматься дайвингом пропавшая туристка, были обнаружены останки органического происхождения. Однако экспертиза показала, что найденные останки не являются человеческими.
Как сообщает Khaosod, мать россиянки, прибывшая на остров около двух недель назад, уже вернулась домой.
Напомним, девушка, отдыхавшая в одном из отелей на острове Тао в Таиланде, пропала в середине февраля. Валентина должна была сдать ключи и выехать из отеля, но не сделала этого. После этого начались поиски.
Позднее в море у того места, где, предположительно, могла заниматься дайвингом пропавшая туристка, были обнаружены останки органического происхождения. Однако экспертиза показала, что найденные останки не являются человеческими.
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