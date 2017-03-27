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  • 27.03, 19:12

    Поиски пропавшей в Таиланде российской дайверши прекращены

    1 комментарий

    Поиски пропавшей в Таиланде российской дайверши прекращены

    Поиски пропавшей в Таиланде российской дайверши прекращены

    Полиция Таиланда остановила поиски россиянки, пропавшей у острова Тао в Сиамском заливе.

    Никаких следов 23-летней Валентины Новоженовой в ходе поисковой операции обнаружить не удалось.

    Как сообщает Khaosod, мать россиянки, прибывшая на остров около двух недель назад, уже вернулась домой.

    Напомним, девушка, отдыхавшая в одном из отелей на острове Тао в Таиланде, пропала в середине февраля. Валентина должна была сдать ключи и выехать из отеля, но не сделала этого. После этого начались поиски.

    Полиция обнаружила записи с камеры видеонаблюдения, запечатлевшие, как российская туристка идет в сторону моря со снаряжением для фридайвинга. Также выяснилось, что перед исчезновением девушка в соцсети рассказала, как погрузилась на рекордные для нее 22 метра, подчеркнув: «Знаю, что могу больше».

    Позднее в море у того места, где, предположительно, могла заниматься дайвингом пропавшая туристка, были обнаружены останки органического происхождения. Однако экспертиза показала, что найденные останки не являются человеческими.

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