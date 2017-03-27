В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с президентом Италии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в начале апреля планирует встретиться с итальянским президентом Серджо Маттареллой.
По словам Пескова, встреча российского и итальянского президентов запланирована на 11 апреля. На вопрос журналистов о том, действительно ли встреча состоится в этот день, пресс-секретарь Путина ответил: «Да, это так, я могу это подтвердить», передает ТАСС.
О запланированной встрече Путина и Маттареллы сегодня заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано в ходе беседы с вице-премьером России Аркадием Дворковичем. По его словам, в начале апреля Россию намерены посетить президент Италии Маттарелла и премьер-министр Паоло Джентилони. Альфоно уточнил, что стороны обсудят в том числе и вопросы экономического сотрудничества.
О запланированной встрече Путина и Маттареллы сегодня заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано в ходе беседы с вице-премьером России Аркадием Дворковичем. По его словам, в начале апреля Россию намерены посетить президент Италии Маттарелла и премьер-министр Паоло Джентилони. Альфоно уточнил, что стороны обсудят в том числе и вопросы экономического сотрудничества.
Комментарии