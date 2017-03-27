Поездку главы британского МИД в Москву отложили

Британские дипломаты сообщили о переносе поездки главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона в Москву.
В британском посольстве в РФ выразили сожаление в связи с произошедшим, а также отметили, что отложить визит пришлось из-за изменений в расписании встреч министров иностранных дел стран — членов НАТО, передает «Интерфакс».
При этом в посольстве подчеркнули, что Джонсон с нетерпением ждет возможности совершить визит как можно скорее.
Напомним, в начале марта сообщалось, что Борис Джонсон в ближайшие недели посетит Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на отношениях между Великобританией и Россией, а также текущих международных темах, в том числе положении дел в Сирии и на Украине.
При этом в МИД Великобритании отмечали, что политика Соединенного Королевства в отношении России осуществляется по принципу «сотрудничай, но остерегайся», а визит Джонсона «полностью соответствует этому подходу». А Дмитрий Песков сообщал, что встреча Джонсона с Владимиром Путиным не планируется.
При этом в посольстве подчеркнули, что Джонсон с нетерпением ждет возможности совершить визит как можно скорее.
Напомним, в начале марта сообщалось, что Борис Джонсон в ближайшие недели посетит Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на отношениях между Великобританией и Россией, а также текущих международных темах, в том числе положении дел в Сирии и на Украине.
При этом в МИД Великобритании отмечали, что политика Соединенного Королевства в отношении России осуществляется по принципу «сотрудничай, но остерегайся», а визит Джонсона «полностью соответствует этому подходу». А Дмитрий Песков сообщал, что встреча Джонсона с Владимиром Путиным не планируется.
Комментарии