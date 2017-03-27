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  • 27.03, 17:41

    Следователи проверят подольский роддом после гибели младенца

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    Следователи проверят подольский роддом после гибели младенца

    Следователи проверят подольский роддом после гибели младенца

    В подмосковном Подольске проверяют информацию об оказании некачественных медицинских услуг в роддоме, где женщина потеряла ребенка.

    Причиной проверки в подольском роддоме стали сообщения СМИ о том, что 37-летней женщине были оказаны некачественные медицинские услуги, в результате чего она родила мертвого ребенка.

    Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки сотрудники СК дадут правововую оценку действиям медперсонала, а также выяснят, наколько правильно и своевременно была оказана медицинская помощь роженице, сообщает СУ СКР по региону.

    По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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