Немецкие бизнесмены приехали в Крым оценить перспективы сотрудничества

Сегодня в Крыму делегация политиков и бизнесменов из Германии почтила память солдат, погибших на полуострове во время Великой Отечественной войны. Цветы возложили к могилам и красноармейцев и солдат вермахта.

Представители ФРГ приехали в Крым, чтобы составить собственное мнение о том, что происходит на полуострове. Бизнесменов, в частности, несмотря на санкции, интересуют перспективы экономического сотрудничества с этим регионом.



Гости из Германии встретились с крымским руководством и местными предпринимателями, а также осмотрели Ливадийский дворец и вместе с обычными крымчанами прогулялись по набережной Ялты.