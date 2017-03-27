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  • 27.03, 17:42
    Немецкие бизнесмены приехали в Крым оценить перспективы сотрудничества. Германия, Крым, компании, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Немецкие бизнесмены приехали в Крым оценить перспективы сотрудничества

    3 комментария

    Немецкие бизнесмены приехали в Крым оценить перспективы сотрудничества

    Немецкие бизнесмены приехали в Крым оценить перспективы сотрудничества

      Сегодня в Крыму делегация политиков и бизнесменов из Германии почтила память солдат, погибших на полуострове во время Великой Отечественной войны. Цветы возложили к могилам и красноармейцев и солдат вермахта.

      Представители ФРГ приехали в Крым, чтобы составить собственное мнение о том, что происходит на полуострове. Бизнесменов, в частности, несмотря на санкции, интересуют перспективы экономического сотрудничества с этим регионом.

      Гости из Германии встретились с крымским руководством и местными предпринимателями, а также осмотрели Ливадийский дворец и вместе с обычными крымчанами прогулялись по набережной Ялты.

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