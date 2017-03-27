Убийственный рекорд: ангарский маньяк может превзойти своего кумира Чикатило

Сегодня получило развитие дело иркутского серийного убийцы. Михаилу Попкову, известному как ангарский маньяк, предъявлены обвинения в убийстве еще 59 человек. Всего, по версии следователей, жертвами преступника стали больше 80 женщин.
Бывший милиционер, превратившийся в хладнокровного убийцу с интеллигентным лицом, признался, что его кумиром всегда был Чикатило. Сомнительная слава ростовского потрошителя, видимо, не давала покоя милиционеру Михаилу Попкову. Настал момент, когда ученик превзошел учителя. Попкова, более известного как ангарский маньяк, сегодня обвинили в 59 убийствах и одном покушении. Все преступления он совершал в здравом уме и трезвой памяти, лишь одно отклонение нашли у него психологи — гомицидоманию.
Елена Маслова, адвокат Михаила Попкова: «Это влечение к убийству, причем с садистскими наклонностями».
В милиционере со средними способностями несомненно умер великий актер, настолько блестяще почти 20 лет Михаилу Попкову удавалось скрывать свои наклонности от знакомых и семьи. Человека, который по ночам убивал беспомощных женщин, коллеги называли душой компании и отзывчивым другом, а супруга считала образцовым джентльменом с каменной спиной.
Елена Попкова, бывшая жена Михаила Попкова: «Выходим из транспорта, то он подает руку мне, то дочери. Если мы с мамой, то маме подает. То есть в этом отношении он нас воспитал так, что мужчина быть галантным».
Впрочем, и жертвам своим Михаил Попков подавал руку, предлагая подвезти их поздним вечером. Обаятельному мужчине в погонах женщины верили, конечно, садились в авто, чтобы отправиться в свой последний путь на лесополосу. Лишь двоим потерпевшим чудом удалось выжить. Они и помогли следователям собрать важные улики против серийного убийцы.
Евгения Протасова, выжившая жертва Михаила Попкова: «Сильно избил. Естественно, я убегала от него. Он занимался спортом, то есть он выше и сильнее, бегает быстро, я не смогла просто от него убежать. Он меня избил, но меня спасли».
убивал женщин, в основном молодых. У некоторых были дети, но их мольбы о пощаде маньяка не трогали. Попков потом объяснил на допросе, что выполнял благородную миссию — после измены жены избавлял общество от блудниц, к каковым причислял всех, кто поздно вечером бродит по городу. Себя он называл чистильщиком. А утром на все свои убийства младший лейтенант Попков выезжал сам, порой даже внеурочно. Его тогда даже ставили в пример, мол, какой ценный работник.
Владимир Бурмышев, начальник дежурной смены управления МВД по г. Ангарску: «Может быть, этим самым он вводил всех в заблуждение, скорее всего. Понятно, это психологический фактор, что если человек желает раскрыть, то, наверное, он точно непричастен к этому».
искали ангарского маньяка, не зная, что он сидит в соседнем кабинете. Вычислили преступника по анализу ДНК. Попков признался в 22 убийствах, в январе 2015 года его приговорили к пожизненному лишению свободы. В камере СИЗО он по привычке философствовал и сожалел о разлуке с любимыми женой и дочерью.
Михаил Попков, осужденный: «Для человека в жизни что самое важное? Быть для кого-то нужным и полезным. А что вот меня ждет в тюрьме? Приговоренным к пожизненному лишению свободы первые 5 лет вообще никаких контактов, ни писем, ни свиданий».
считают виновным более чем в 80 убийствах. Психологи говорят, что Попкову нужна слава, а, может быть, он просто оттягивает тот момент, когда навечно попадет в колонию. Пока же он остается в более комфортабельной камере СИЗО.
Елена Маслова, адвокат Михаила Попкова: «Это влечение к убийству, причем с садистскими наклонностями».
В милиционере со средними способностями несомненно умер великий актер, настолько блестяще почти 20 лет Михаилу Попкову удавалось скрывать свои наклонности от знакомых и семьи. Человека, который по ночам убивал беспомощных женщин, коллеги называли душой компании и отзывчивым другом, а супруга считала образцовым джентльменом с каменной спиной.
Елена Попкова, бывшая жена Михаила Попкова: «Выходим из транспорта, то он подает руку мне, то дочери. Если мы с мамой, то маме подает. То есть в этом отношении он нас воспитал так, что мужчина быть галантным».
Впрочем, и жертвам своим Михаил Попков подавал руку, предлагая подвезти их поздним вечером. Обаятельному мужчине в погонах женщины верили, конечно, садились в авто, чтобы отправиться в свой последний путь на лесополосу. Лишь двоим потерпевшим чудом удалось выжить. Они и помогли следователям собрать важные улики против серийного убийцы.
Евгения Протасова, выжившая жертва Михаила Попкова: «Сильно избил. Естественно, я убегала от него. Он занимался спортом, то есть он выше и сильнее, бегает быстро, я не смогла просто от него убежать. Он меня избил, но меня спасли».
убивал женщин, в основном молодых. У некоторых были дети, но их мольбы о пощаде маньяка не трогали. Попков потом объяснил на допросе, что выполнял благородную миссию — после измены жены избавлял общество от блудниц, к каковым причислял всех, кто поздно вечером бродит по городу. Себя он называл чистильщиком. А утром на все свои убийства младший лейтенант Попков выезжал сам, порой даже внеурочно. Его тогда даже ставили в пример, мол, какой ценный работник.
Владимир Бурмышев, начальник дежурной смены управления МВД по г. Ангарску: «Может быть, этим самым он вводил всех в заблуждение, скорее всего. Понятно, это психологический фактор, что если человек желает раскрыть, то, наверное, он точно непричастен к этому».
искали ангарского маньяка, не зная, что он сидит в соседнем кабинете. Вычислили преступника по анализу ДНК. Попков признался в 22 убийствах, в январе 2015 года его приговорили к пожизненному лишению свободы. В камере СИЗО он по привычке философствовал и сожалел о разлуке с любимыми женой и дочерью.
Михаил Попков, осужденный: «Для человека в жизни что самое важное? Быть для кого-то нужным и полезным. А что вот меня ждет в тюрьме? Приговоренным к пожизненному лишению свободы первые 5 лет вообще никаких контактов, ни писем, ни свиданий».
считают виновным более чем в 80 убийствах. Психологи говорят, что Попкову нужна слава, а, может быть, он просто оттягивает тот момент, когда навечно попадет в колонию. Пока же он остается в более комфортабельной камере СИЗО.
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