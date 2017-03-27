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  • 27.03, 17:41

    В Калининградском зоопарке страус погиб из-за посетителя

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    В Калининградском зоопарке страус погиб <nobr>из-за</nobr> посетителя

    В Калининградском зоопарке страус погиб из-за посетителя

    В Калининградском зоопарке страус погиб <nobr>из-за</nobr> посетителя
  • Фото: kldzoo.ru

    • Администрация Калининградского зоопарка готовит заявление в полицию по факту гибели молодого страуса из-за контакта с посетителем.

    По предварительным данным, накануне, 26 марта, днем посетители стали кормить африканского страуса, который содержался в вольере на центральной аллее зоопарка. Животное потянулось за едой, но потом испугалось, резко дернулось назад и ударилось головой о перекладину. В результате страус погиб от перелома основания черепа.

    Теперь администрация намерена обратиться в полицию, изучить записи с камер наблюдения, которые помогут найти нарушителя, и написать письмо в Калининградскую областную думу с просьбой организовать эффективную систему взимания штрафов за нарушение правил поведения в зоопарке.

    Кроме того, в Калининградском зоопарке сообщили, что вольер страусов будет перестроен. Боковые стороны планируется обшить горбылем, а перед фронтальной частью будет создан отжим из колючих растений, чтобы исключить контакт птиц с посетителями.

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