В Калининградском зоопарке страус погиб из-за посетителя

Администрация Калининградского зоопарка готовит заявление в полицию по факту гибели молодого страуса
из-за контакта с посетителем.
По предварительным данным, накануне, 26 марта, днем посетители стали кормить африканского страуса, который содержался в вольере на центральной аллее зоопарка. Животное потянулось за едой, но потом испугалось, резко дернулось назад и ударилось головой о перекладину. В результате страус погиб от перелома основания черепа.
Теперь администрация намерена обратиться в полицию, изучить записи с камер наблюдения, которые помогут найти нарушителя, и написать письмо в Калининградскую областную думу с просьбой организовать эффективную систему взимания штрафов за нарушение правил поведения в зоопарке.
Кроме того, в Калининградском зоопарке сообщили, что вольер страусов будет перестроен. Боковые стороны планируется обшить горбылем, а перед фронтальной частью будет создан отжим из колючих растений, чтобы исключить контакт птиц с посетителями.
Теперь администрация намерена обратиться в полицию, изучить записи с камер наблюдения, которые помогут найти нарушителя, и написать письмо в Калининградскую областную думу с просьбой организовать эффективную систему взимания штрафов за нарушение правил поведения в зоопарке.
Кроме того, в Калининградском зоопарке сообщили, что вольер страусов будет перестроен. Боковые стороны планируется обшить горбылем, а перед фронтальной частью будет создан отжим из колючих растений, чтобы исключить контакт птиц с посетителями.
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