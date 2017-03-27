В горящем доме под Томском погибли три ребенка

Томские сыщики устанавливают обстоятельства гибели детей при пожаре в деревянном жилом доме.
Трагедия произошла сегодня в селе Пудовка Кривошеинского района. Когда пожарные прибыли на место ЧП, крыша дома была полностью охвачена огнем, пламя полыхало внутри здания.
А после тушения пожара были обнаружены тела трех детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили в томском управлении СК.
А после тушения пожара были обнаружены тела трех детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили в томском управлении СК.
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