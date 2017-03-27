Из берлинского музея украли золотую монету весом в 100 килограммов

В столице Германии грабители похитили из музея необычную золотую монету весом в сто килограммов и номиналом в 1 млн долларов США.
Как сообщает издание Die Welt, уникальная золотая монета хранилась в Музее Боде в Берлине. Оттуда она и была похищена грабителями, по предварительной версии, проникшими в здание через окно при помощи лестницы. Сыщики также предполагают, что в ограблении музея участвовали несколько человек, сейчас ведутся их поиски.
Издание отмечает, что похищенная монета была одолжена Музею Боде другим музеем. Ее диаметр составляет 53 см, толщина — 3 см. На аверсе изображен профиль королевы Елизаветы ll. Сообщается, что стоимость золота, из которого изготовлена монета, достигает 3,7 млн евро.
Музей Боде известен своей крупнейшей в мире нумизматической коллекцией. Здесь хранится более чем 540 тысяч уникальных экспонатов, среди которых особую ценность представляют так называемые закрытые серии монет.
Издание отмечает, что похищенная монета была одолжена Музею Боде другим музеем. Ее диаметр составляет 53 см, толщина — 3 см. На аверсе изображен профиль королевы Елизаветы ll. Сообщается, что стоимость золота, из которого изготовлена монета, достигает 3,7 млн евро.
Музей Боде известен своей крупнейшей в мире нумизматической коллекцией. Здесь хранится более чем 540 тысяч уникальных экспонатов, среди которых особую ценность представляют так называемые закрытые серии монет.
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