#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.03, 16:10

    Из берлинского музея украли золотую монету весом в 100 килограммов

    1 комментарий
    Из берлинского музея украли золотую монету весом в 100 килограммов

    Из берлинского музея украли золотую монету весом в 100 килограммов

    Из берлинского музея украли золотую монету весом в 100 килограммов
  • Фото: smb.museum

    • В столице Германии грабители похитили из музея необычную золотую монету весом в сто килограммов и номиналом в 1 млн долларов США.

    Как сообщает издание Die Welt, уникальная золотая монета хранилась в Музее Боде в Берлине. Оттуда она и была похищена грабителями, по предварительной версии, проникшими в здание через окно при помощи лестницы. Сыщики также предполагают, что в ограблении музея участвовали несколько человек, сейчас ведутся их поиски.

    Издание отмечает, что похищенная монета была одолжена Музею Боде другим музеем. Ее диаметр составляет 53 см, толщина — 3 см. На аверсе изображен профиль королевы Елизаветы ll. Сообщается, что стоимость золота, из которого изготовлена монета, достигает 3,7 млн евро.

    Музей Боде известен своей крупнейшей в мире нумизматической коллекцией. Здесь хранится более чем 540 тысяч уникальных экспонатов, среди которых особую ценность представляют так называемые закрытые серии монет.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru