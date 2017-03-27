Иллюзионист раскрыл участникам шоу «Ты супер!» секреты цирковой магии

После выступлений юные вокалисты шоу «Ты супер!» могут позволить себе немного расслабиться и сходить в легендарный цирк на Цветном, где специально для них провели урок практической магии.
Запах сладкой ваты и карамели — предвестники волшебства и настоящего веселья. Цирк на Цветном встречает участников шоу «Ты супер!».
Виталий Толочкин, участник проекта «Ты супер!»: «Этот цирк отличается красотой. Может, сегодня здесь будет что-то необыкновенное».
Как обмануть ожидания ребят? Через секунду манеж превращается в территорию волшебства. Бесстрашные акробаты появятся под самым куполом цирка. Подобные трюки юные вокалисты шоу «Ты супер!» видели разве что в кино про крутых иллюзионистов. Артиста связывают цепями, за доли секунды огромная туба заполнится водой. Сможет ли он выбраться? Если за каждого акробата ребята переживали, как за себя, то удержаться от смеха, глядя на уморительных морских львов, оказалось просто невозможно.
Выступление подошло к концу, но неужели волшебство на этом тоже закончится? Не тут-то было! Обычно фокусники не раскрывают своих секретов, но для участников проекта «Ты супер!» маг и волшебник Анатолий Сокол решил сделать исключение.
Анатолий Сокол, иллюзионист: «Я вам сейчас немножечко расскажу про этот трюк. Мало того, что расскажу еще, я и покажу немного».
В деталях изучить загадочный аппарат, который всего минуту назад казался недосягаемым, — ну разве это не сказка! Главное — лично сказать спасибо тем, кто сделал это волшебство возможным, поэтому юные артисты решили сделать это в свойственной им манере и спели, ведь они как никто знают, насколько ценны слова благодарности и ощущение того, что ты действительно нужен.
караоке-акции «Ты супер!». Приложения для Android и iOS позволяют оперативно узнавать новости конкурса и голосовать за понравившихся участников. Все видео проекта доступны на YouTube и странице «Ты супер!». Новый выпуск шоу смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 1 апреля, в 20:00.
Виталий Толочкин, участник проекта «Ты супер!»: «Этот цирк отличается красотой. Может, сегодня здесь будет что-то необыкновенное».
Как обмануть ожидания ребят? Через секунду манеж превращается в территорию волшебства. Бесстрашные акробаты появятся под самым куполом цирка. Подобные трюки юные вокалисты шоу «Ты супер!» видели разве что в кино про крутых иллюзионистов. Артиста связывают цепями, за доли секунды огромная туба заполнится водой. Сможет ли он выбраться? Если за каждого акробата ребята переживали, как за себя, то удержаться от смеха, глядя на уморительных морских львов, оказалось просто невозможно.
Выступление подошло к концу, но неужели волшебство на этом тоже закончится? Не тут-то было! Обычно фокусники не раскрывают своих секретов, но для участников проекта «Ты супер!» маг и волшебник Анатолий Сокол решил сделать исключение.
Анатолий Сокол, иллюзионист: «Я вам сейчас немножечко расскажу про этот трюк. Мало того, что расскажу еще, я и покажу немного».
В деталях изучить загадочный аппарат, который всего минуту назад казался недосягаемым, — ну разве это не сказка! Главное — лично сказать спасибо тем, кто сделал это волшебство возможным, поэтому юные артисты решили сделать это в свойственной им манере и спели, ведь они как никто знают, насколько ценны слова благодарности и ощущение того, что ты действительно нужен.
караоке-акции «Ты супер!». Приложения для Android и iOS позволяют оперативно узнавать новости конкурса и голосовать за понравившихся участников. Все видео проекта доступны на YouTube и странице «Ты супер!». Новый выпуск шоу смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 1 апреля, в 20:00.
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