Сбившим семейную пару стритрейсерам из Магадана дали по пять лет колонии

Автогонщикам, которые спровоцировали смертельное ДТП в Магадане, огласили приговор. Оба водителя теперь проведут больше пяти лет в
колонии-поселении.
Напомним, на федеральной трассе один из них устроил показательное выступление, второй превысил допустимую скорость и не смог избежать столкновения. В результате двое зрителей погибли под колесами.
Оказаться на скамье подсудимых так быстро любители скоростной езды явно не рассчитывали. Полгода понадобилось сыщикам, чтобы после страшной аварии, которая унесла жизни двоих человек, собрать достаточно доказательств вины автогонщиков. По материалам дел, Родион Верещагин и Александр Базаркин грубо нарушили правила дорожного движения. Один, когда устраивал дрифт на трассе, другой — когда по той же трассе спешил по делам.
Видеозапись сделал кто-то из участников несанкционированного заезда. На ней видно, как машина входит в занос. В этот момент в него на полном ходу летит белая иномарка. Тут запись обрывается. Камеру мобильного очевидцы включили уже после столкновения. Видно, что оба автомобиля отбросило в зрителей, которые наблюдали за стритрейсерами.
Супруги Анна Дрозд и Виталий Бонк погибли на месте. Сами водители, несмотря на силу удара, отделались незначительными травмами. Как такое вообще могло произойти на федеральной трассе? Впрочем, следователи выяснили: заезды без всяких разрешений и соответственно мер безопасности гонщики-любители устраивали здесь регулярно.
Стритрейсеры демонстрировали свое мастерство по очереди. Выполняли так называемые маневры управляемого заноса. Один из них должен был останавливать проходящий мимо транспорт. Но автомобиль Алексея Базаркина остановиться не успел. Сам Алексей Базаркин сразу признал: да, действительно допустимую на этом участке скорость превысил, но на то якобы были веские причины.
Алексей Базаркин, подсудимый: «У меня жена беременная была, ей стало плохо. Я поехал за женой вообще. Я поехал на Сокол за ней. Теперь после этой аварии она лишилась ребенка».
Что касается погибших супргов. Их родным пришлось доказывать, что Вадим с супргуой стояли на обочине, а не разгуливали по трассе, как заявляли обвиняемые. Последние, к слову, даже в зале суда пытались переложить вину друг на друга.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Галины Щербаковой.
Оказаться на скамье подсудимых так быстро любители скоростной езды явно не рассчитывали. Полгода понадобилось сыщикам, чтобы после страшной аварии, которая унесла жизни двоих человек, собрать достаточно доказательств вины автогонщиков. По материалам дел, Родион Верещагин и Александр Базаркин грубо нарушили правила дорожного движения. Один, когда устраивал дрифт на трассе, другой — когда по той же трассе спешил по делам.
Видеозапись сделал кто-то из участников несанкционированного заезда. На ней видно, как машина входит в занос. В этот момент в него на полном ходу летит белая иномарка. Тут запись обрывается. Камеру мобильного очевидцы включили уже после столкновения. Видно, что оба автомобиля отбросило в зрителей, которые наблюдали за стритрейсерами.
Супруги Анна Дрозд и Виталий Бонк погибли на месте. Сами водители, несмотря на силу удара, отделались незначительными травмами. Как такое вообще могло произойти на федеральной трассе? Впрочем, следователи выяснили: заезды без всяких разрешений и соответственно мер безопасности гонщики-любители устраивали здесь регулярно.
Стритрейсеры демонстрировали свое мастерство по очереди. Выполняли так называемые маневры управляемого заноса. Один из них должен был останавливать проходящий мимо транспорт. Но автомобиль Алексея Базаркина остановиться не успел. Сам Алексей Базаркин сразу признал: да, действительно допустимую на этом участке скорость превысил, но на то якобы были веские причины.
Алексей Базаркин, подсудимый: «У меня жена беременная была, ей стало плохо. Я поехал за женой вообще. Я поехал на Сокол за ней. Теперь после этой аварии она лишилась ребенка».
Что касается погибших супргов. Их родным пришлось доказывать, что Вадим с супргуой стояли на обочине, а не разгуливали по трассе, как заявляли обвиняемые. Последние, к слову, даже в зале суда пытались переложить вину друг на друга.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Галины Щербаковой.
Комментарии