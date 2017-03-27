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  • 27.03, 14:39
    Начался суд над виновными в гибели детей-спорсменов в ДТП в Подмосковье. ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Начался суд над виновными в гибели детей-спорсменов в ДТП в Подмосковье

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    Начался суд над виновными в гибели детей-спорсменов в ДТП в Подмосковье

    Начался суд над виновными в гибели <nobr>детей-спорсменов</nobr> в ДТП в Подмосковье

      В Луховицком суде началась процедура ареста водителей автомашин, в результате столкновения которых на трассе М5 погибли три юных спортсмена.

      Подростки вместе с тренером ехали из Рязани в Воскресенск на соревнования по боксу. Выжить удалось лишь одному мальчику, сейчас он в больнице. Следователи разбираются, почему вообще трансфер детей осуществлялся с нарушениями, ведь наставник вез их на личном автомобиле, без какого либо сопровождения.

      Елена Фокина, старший помощник, руководитель ГСУ СК по Московской области: «В рамках расследования следователи регионального СК России будут разбираться, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей на спортивное мероприятие, были ли эти действия согласованы с руководством спортивной школы и организаторами соревнований. В качестве приоритетной версии следствие рассматривает человеческий фактор. Расследование уголовного дела продолжается».

      Следователи настаивают на заключении виновных под стражу.

      Напомним, трое детей погибли на юго-востоке Московской области при столкновении автомобиля «Газель» с легковым Renault. В машине находились спортсмены, которых тренер вез на соревнования по дзюдо.

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