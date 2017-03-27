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  • 27.03, 14:39
    В центре Москвы кроссовер протаранил скорую помощь: видео. ДТП, видеорегистратор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В центре Москвы кроссовер протаранил скорую помощь: видео

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    В центре Москвы кроссовер протаранил скорую помощь: видео

    В центре Москвы кроссовер протаранил скорую помощь: видео

      Столичные правоохранители опрашивают водителя, который протаранил скорую помощь. В полиции по факту аварии начали проверку.

      Стражи порядка пытаются выяснить, что именно стало причиной ДТП. Помочь им в этом, смогут в том числе записи камер наблюдения.

      Инцидент произошел на Садовом кольце. Видно, что автомобиль медиков двигался с включеными маяками и сиреной. Врачи спешили в больницу со сложным пациентом. Но в какой то момент в них на полном ходу врезался кроссовер. От удара спецмашина опрокинулась. В результате травмы получили водитель, фельдшер и мужчина, которого везли на срочную госпитализацию.

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