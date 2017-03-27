В центре Москвы кроссовер протаранил скорую помощь: видео

Столичные правоохранители опрашивают водителя, который протаранил скорую помощь. В полиции по факту аварии начали проверку.

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ДТП

Стражи порядка пытаются выяснить, что именно стало причиной ДТП. Помочь им в этом, смогут в том числе записи камер наблюдения.



Инцидент произошел на Садовом кольце. Видно, что автомобиль медиков двигался с включеными маяками и сиреной. Врачи спешили в больницу со сложным пациентом. Но в какой то момент в них на полном ходу врезался кроссовер. От удара спецмашина опрокинулась. В результате травмы получили водитель, фельдшер и мужчина, которого везли на срочную госпитализацию.



