В центре Москвы кроссовер протаранил скорую помощь: видео

Столичные правоохранители опрашивают водителя, который протаранил скорую помощь. В полиции по факту аварии начали проверку.
Стражи порядка пытаются выяснить, что именно стало причиной ДТП. Помочь им в этом, смогут в том числе записи камер наблюдения.
Инцидент произошел на Садовом кольце. Видно, что автомобиль медиков двигался с включеными маяками и сиреной. Врачи спешили в больницу со сложным пациентом. Но в какой то момент в них на полном ходу врезался кроссовер. От удара спецмашина опрокинулась. В результате травмы получили водитель, фельдшер и мужчина, которого везли на срочную госпитализацию.
Инцидент произошел на Садовом кольце. Видно, что автомобиль медиков двигался с включеными маяками и сиреной. Врачи спешили в больницу со сложным пациентом. Но в какой то момент в них на полном ходу врезался кроссовер. От удара спецмашина опрокинулась. В результате травмы получили водитель, фельдшер и мужчина, которого везли на срочную госпитализацию.
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