Премьера НТВ: Кирилл Кяро, Максим Дрозд и Светлана Иванова в сериале «Консультант»

3 апреля на телеканале НТВ — премьера психологического детектива «Консультант». В главных ролях снялись Кирилл Кяро («Научи меня жить», «Измены»), Максим Дрозд («Адмиралъ», «А зори здесь тихие…») и Светлана Иванова («Легенда №17», «Август. Восьмого»).
Сценарий детектива написал драматург Алексей Слаповский, финалист премии «Русский Букер», а режиссёром проекта выступил Алексей Рудаков.
«Консультант» — это история о проницательном психологе-криминалисте, который в борьбе за правду готов пойти против общества. Сюжет сериала разворачивается в 1990 году в СССР. В окрестностях небольшого провинциального города арестован маньяк, совершивший страшные преступления. Следователь Олег Брагин (Максим Дрозд) уверен, что пойманный им человек — тот самый серийный убийца, за которым он вёл охоту более десяти лет. Через полгода проходит открытое заседание суда над подозреваемым. Толпы людей мечтают разорвать подсудимого на куски, ведь он держал в страхе весь город.
Из Москвы на заседание приезжает эксперт-консультант, психолог Вячеслав Широков (Кирилл Кяро). Все ожидают, что он лишь подтвердит версию местного следователя. Но Широков заявляет, что на скамье подсудимых — невиновный человек. После такого заявления вынесение приговора откладывается. Своим выступлением Широков настраивает против себя весь город: ему угрожают, настоятельно рекомендуют не лезть не в своё дело. Но Широков остаётся, изучает материалы следствия, составляет психологический портрет подозреваемого и убеждается, что настоящий маньяк ходит на свободе… Разными путями вдумчивый психолог Широков и вспыльчивый следователь Брагин пытаются вычислить хитроумного маньяка, который не оставлял после себя никаких улик, кроме бесчувственных тел в оврагах.
Кирилл Кяро: «Одна из тем в сериале „Консультант“» — это история конфликта индивида и общества. Мой персонаж в силу воспитания и образования имеет не только свой взгляд, своё мнение, но и способен открыто его высказывать и защищать, даже если никто его не поддержит, если ему придётся за это потом отвечать. Этим он неудобен, раздражает, для многих он — кость в горле. Но он не сможет иначе, Широков в каком-то смысле другой, максималист, романтик.
Актриса Светлана Иванова играет в сериале «Консультант» роль судмедэксперта Валентины Колечкиной, которая одна воспитывает сына, дорожит своей работой и становится напарницей Брагина и Широкова. Готовясь к роли, чтобы лучше понять обстоятельства и время, в которые разворачивались события, Светлана изучала истории известных маньяков 1990-х годов.
Светлана Иванова: «Я интересовалась делом Чикатило ещё до съёмок в контексте личности Бухановского, про которого узнала совершенно случайно. Меня потрясла история о том, что Бухановский зашел в камеру к Чикатило, поговорил с ним какое-то время, и тот заплакал и во всём сознался… На пробы я действительно пришла уже неплохо подготовленная, чем, кажется, немного шокировала режиссёра. Мы снимали в пригородах Санкт-Петербурга, а я очень люблю работать в Питере, особенно летом. И время, показанное в „Консультанте“, 90-е годы, я тоже очень люблю, хотя многие считают его некрасивым и некинематографичным. Мне кажется, в нём много романтики, хотя сюжет у нашего фильма не самый романтический».
По сюжету знакомство столичного консультанта Широкова и местного следователя Брагина происходит в зале суда, откуда они направляются в кооперативный ресторан. Главные герои, которым предстоит расследовать громкое дело вместе, ссорятся уже в первой серии. В отличие от своих персонажей актёры Максим Дрозд и Кирилл Кяро на съёмках стали добрыми друзьями, несмотря на разницу в темпераментах.
Алексей Рудаков, режиссер: «Наш герой следователь Брагин, которого сыграл Максим Дрозд, ездил на „жигулях“ старой модели с плохой коробкой передач, плохим рулем, так что управление железным конем давалось ему нелегко. Но у Максима случился какой-то особый роман с „игровой“ машиной, которую в итоге он то колошматил, то гладил. И когда главные герои оказывались в машине вместе, то Кяро — совершенно другой, спокойный эстонец, — как психолог успокаивал Максима в перерывах между дублями, то есть и в жизни он действовал тоже как психолог».
«Консультант» — это история о проницательном психологе-криминалисте, который в борьбе за правду готов пойти против общества. Сюжет сериала разворачивается в 1990 году в СССР. В окрестностях небольшого провинциального города арестован маньяк, совершивший страшные преступления. Следователь Олег Брагин (Максим Дрозд) уверен, что пойманный им человек — тот самый серийный убийца, за которым он вёл охоту более десяти лет. Через полгода проходит открытое заседание суда над подозреваемым. Толпы людей мечтают разорвать подсудимого на куски, ведь он держал в страхе весь город.
Из Москвы на заседание приезжает эксперт-консультант, психолог Вячеслав Широков (Кирилл Кяро). Все ожидают, что он лишь подтвердит версию местного следователя. Но Широков заявляет, что на скамье подсудимых — невиновный человек. После такого заявления вынесение приговора откладывается. Своим выступлением Широков настраивает против себя весь город: ему угрожают, настоятельно рекомендуют не лезть не в своё дело. Но Широков остаётся, изучает материалы следствия, составляет психологический портрет подозреваемого и убеждается, что настоящий маньяк ходит на свободе… Разными путями вдумчивый психолог Широков и вспыльчивый следователь Брагин пытаются вычислить хитроумного маньяка, который не оставлял после себя никаких улик, кроме бесчувственных тел в оврагах.
Кирилл Кяро: «Одна из тем в сериале „Консультант“» — это история конфликта индивида и общества. Мой персонаж в силу воспитания и образования имеет не только свой взгляд, своё мнение, но и способен открыто его высказывать и защищать, даже если никто его не поддержит, если ему придётся за это потом отвечать. Этим он неудобен, раздражает, для многих он — кость в горле. Но он не сможет иначе, Широков в каком-то смысле другой, максималист, романтик.
Актриса Светлана Иванова играет в сериале «Консультант» роль судмедэксперта Валентины Колечкиной, которая одна воспитывает сына, дорожит своей работой и становится напарницей Брагина и Широкова. Готовясь к роли, чтобы лучше понять обстоятельства и время, в которые разворачивались события, Светлана изучала истории известных маньяков 1990-х годов.
Светлана Иванова: «Я интересовалась делом Чикатило ещё до съёмок в контексте личности Бухановского, про которого узнала совершенно случайно. Меня потрясла история о том, что Бухановский зашел в камеру к Чикатило, поговорил с ним какое-то время, и тот заплакал и во всём сознался… На пробы я действительно пришла уже неплохо подготовленная, чем, кажется, немного шокировала режиссёра. Мы снимали в пригородах Санкт-Петербурга, а я очень люблю работать в Питере, особенно летом. И время, показанное в „Консультанте“, 90-е годы, я тоже очень люблю, хотя многие считают его некрасивым и некинематографичным. Мне кажется, в нём много романтики, хотя сюжет у нашего фильма не самый романтический».
По сюжету знакомство столичного консультанта Широкова и местного следователя Брагина происходит в зале суда, откуда они направляются в кооперативный ресторан. Главные герои, которым предстоит расследовать громкое дело вместе, ссорятся уже в первой серии. В отличие от своих персонажей актёры Максим Дрозд и Кирилл Кяро на съёмках стали добрыми друзьями, несмотря на разницу в темпераментах.
Алексей Рудаков, режиссер: «Наш герой следователь Брагин, которого сыграл Максим Дрозд, ездил на „жигулях“ старой модели с плохой коробкой передач, плохим рулем, так что управление железным конем давалось ему нелегко. Но у Максима случился какой-то особый роман с „игровой“ машиной, которую в итоге он то колошматил, то гладил. И когда главные герои оказывались в машине вместе, то Кяро — совершенно другой, спокойный эстонец, — как психолог успокаивал Максима в перерывах между дублями, то есть и в жизни он действовал тоже как психолог».
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