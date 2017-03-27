Кадыров и Галустян сняли шуточный видеответ НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с комиками Михаилом Галустяном и Дмитрием Грачёвым ответил экспертам НАТО, которые назвали программу КВН «инструментом политической коммуникации» Кремля.
В шуточном ролике Галустян, пародируя главу Чечни, называет заявление НАТО «полной провокацией» и обещает «дойти до самого главного». Его поддерживает Дмитрий Грачёв, изображающий Владимира Путина.
Затем к ним присоединяется и сам Рамзан Кадыров. Он призывает «господ юмористов» успокоиться и говорит, что «сам дойдет до самого главного».
Напомним, ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom представил исследование юмористических передач, которые выходят на российском ТВ. Аналитики решили, что программа КВН является «инструментом политической стратегической коммуникации». В ответ в МИД РФ посоветовали аналитикам НАТО обратить внимание на выступления Евгения Петросяна.
Затем к ним присоединяется и сам Рамзан Кадыров. Он призывает «господ юмористов» успокоиться и говорит, что «сам дойдет до самого главного».
Напомним, ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom представил исследование юмористических передач, которые выходят на российском ТВ. Аналитики решили, что программа КВН является «инструментом политической стратегической коммуникации». В ответ в МИД РФ посоветовали аналитикам НАТО обратить внимание на выступления Евгения Петросяна.
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