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  • 27.03, 14:40

    Антонио Бандерас пережил сердечный приступ

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    Антонио Бандерас пережил сердечный приступ

    Антонио Бандерас пережил сердечный приступ

    Антонио Бандерас рассказал о пережитом сердечном приступе и попросил поклонников не волноваться за него.

    В январе 56-летний актер почувствовал себя плохо, когда работал дома в британском графстве Суррей. Бандераса доставили в местную клинику, а потом — в швейцарскую больницу. Там артисту провели стентирование артерий.

    Теперь же, рассказал Бандерас на кинофестивале в испанской Малаге, его здоровью ничто не угрожает. Артист попросил за него не волноваться.

    Как отмечает сайт Вести.Ru, сейчас Антонио Бандерас готовится к съемкам в нескольких фильмах.

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