В Москве на доме Ростроповича и Вишневской появилась мемориальная доска

Сегодня вечером в Большом зале Московской консерватории стартует VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Откроется мероприятие в день 90-летия со дня рождения музыканта.

На доме в Газетном переулке, где выдающийся виолончелист и дирижер долгое время жил вместе со своей супругой, оперной певицей Галиной Вишневской, открыли мемориальною доску. Памятный знак выполнил скульптор Александр Рукавишников, он же был автором и памятника Ростроповичу в Брюсовом переулке.



Маэстро не стало в 2007 году. Он прожил долгую жизнь, полную событий, связанных не только с музыкой. Оставаясь принципиальным человеком, в 1978-м Ростропович выступил против тоталитарной политики СССР, за что был выслан из страны. На Западе он сделал карьеру мирового масштаба и вернулся на родину уже после перестройки.

