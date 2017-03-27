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  • 27.03, 14:39
    В Москве на доме Ростроповича и Вишневской появилась мемориальная доска. музыка и музыканты, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве на доме Ростроповича и Вишневской появилась мемориальная доска

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    В Москве на доме Ростроповича и Вишневской появилась мемориальная доска

    В Москве на доме Ростроповича и Вишневской появилась мемориальная доска

    В Москве на доме Ростроповича и Вишневской появилась мемориальная доска

      Сегодня вечером в Большом зале Московской консерватории стартует VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Откроется мероприятие в день 90-летия со дня рождения музыканта.

      На доме в Газетном переулке, где выдающийся виолончелист и дирижер долгое время жил вместе со своей супругой, оперной певицей Галиной Вишневской, открыли мемориальною доску. Памятный знак выполнил скульптор Александр Рукавишников, он же был автором и памятника Ростроповичу в Брюсовом переулке.

      Маэстро не стало в 2007 году. Он прожил долгую жизнь, полную событий, связанных не только с музыкой. Оставаясь принципиальным человеком, в 1978-м Ростропович выступил против тоталитарной политики СССР, за что был выслан из страны. На Западе он сделал карьеру мирового масштаба и вернулся на родину уже после перестройки.

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