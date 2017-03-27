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  • 27.03, 14:39
    Рухнувшая с крыши самарской двухэтажки снежная глыба убила прохожую. Самара, несчастные случаи, смерть, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Рухнувшая с крыши самарской двухэтажки снежная глыба убила прохожую

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    Рухнувшая с крыши самарской двухэтажки снежная глыба убила прохожую

    Рухнувшая с крыши самарской двухэтажки снежная глыба убила прохожую

    Рухнувшая с крыши самарской двухэтажки снежная глыба убила прохожую

      В Самаре сегодня обсуждают трагедию, которая произошла накануне. Огромная глыба льда сорвалась с крыши одного из домов и рухнула прямо на голову проходившей мимо женщины. От полученных травм она скончалась на месте.

      Снежная глыба сорвалась с крыши двухэтажного здания. Инцидент произошел накануне вечером. По факту гибели женщины СК сейчас проводит проверку. На льду до сих пор видны пятная крови. Известно, что наледь свалилась женщине на голову. Очевидцы сразу же вызвали скорую, но приехавшим медикам оставалось только зафиксировать смерть.

      Сегодня на месте ЧП с самого утра коммунальные службы убирают лед. Крышу уже расчистили, к обеду должны привести в порядок тротуар. По словам местных жителей, снежные глыбы здесь падают каждую весну.

      Подобные трагедии в Самаре происходят регулярно. Прошлой зимой снег упал на детскую коляску. Тогда шестимесячный ребенок получил черепно-мозговую травму и выжил лишь по счастливой случайности. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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