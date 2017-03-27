Общественники пытаются спасти можжевеловые рощи в Крыму

В Крыму прокуратура проверяет законность выделения участков под строительство в уникальном вековом лесу. Дома пытаются возвести в реликтовой роще можжевельника, занесенного в Красную книгу. Да и сами деревья в последнее время подвергаются массовому истреблению. Браконьеры рубят можжевельник для изготовления мебели и сувениров.

Каждое утро у для крымских лесников начинается с подсчетов потерь. Браконьеры безжалостно вырубают краснокнижные ценнейшие деревья и кустарники. Стволы идут на поделки и сувениры для туристов, а ветки выбрасываются прямо в лесу.



Магниты «Привет из Крыма», подставки для чайника, ложки, картины — все эти сувениры хорошо продаются, появилась также мода на декоративную мебель и отделку бань и саун из этой редкой древесины.



Многие реликтовые можжевеловые рощи в окрестностях Бахчисарая браконьеры уничтожили полностью. Бизнес поставлен на поток. В горах проложены дороги, древесину вывозят мощными автомобилями. Подробности — в репортаже корреспондента Олега Крючкова.