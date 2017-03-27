#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.03, 14:39
    Общественники пытаются спасти можжевеловые рощи в Крыму. Красная книга, Крым, браконьерство, лес, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Общественники пытаются спасти можжевеловые рощи в Крыму

    1 комментарий
    Общественники пытаются спасти можжевеловые рощи в Крыму

    Общественники пытаются спасти можжевеловые рощи в Крыму

    Общественники пытаются спасти можжевеловые рощи в Крыму

      В Крыму прокуратура проверяет законность выделения участков под строительство в уникальном вековом лесу. Дома пытаются возвести в реликтовой роще можжевельника, занесенного в Красную книгу. Да и сами деревья в последнее время подвергаются массовому истреблению. Браконьеры рубят можжевельник для изготовления мебели и сувениров.

      Каждое утро у для крымских лесников начинается с подсчетов потерь. Браконьеры безжалостно вырубают краснокнижные ценнейшие деревья и кустарники. Стволы идут на поделки и сувениры для туристов, а ветки выбрасываются прямо в лесу.

      Магниты «Привет из Крыма», подставки для чайника, ложки, картины — все эти сувениры хорошо продаются, появилась также мода на декоративную мебель и отделку бань и саун из этой редкой древесины.

      Многие реликтовые можжевеловые рощи в окрестностях Бахчисарая браконьеры уничтожили полностью. Бизнес поставлен на поток. В горах проложены дороги, древесину вывозят мощными автомобилями. Подробности — в репортаже корреспондента Олега Крючкова.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru