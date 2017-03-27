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  • 27.03, 14:40
    Капризный март: к концу недели в Москве похолодает до минус 11 градусов. Москва, гололед, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Капризный март: к концу недели в Москве похолодает до минус 11 градусов

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    Капризный март: к концу недели в Москве похолодает до минус 11 градусов

    Капризный март: к концу недели в Москве похолодает до минус 11 градусов

      Ночью — зима, днем — весна. Такая погодная аномалия установилась сегодня в центральной части России. На Москву после рекордной оттепели обрушилась метель. В городе выпала треть мартовской нормы осадков.

      Столица утонула в снегу, на дорогах и тротуарах образовался гололед. Утром передвигаться было рискованно и автомобилистам, и пешеходам. Можно было легко попасть в ДТП или поскользнуться, а вместо работы отправиться в больницу.

      После полудня все растаяло, воздух прогрелся, появилось ощущение, что март вернулся. Синоптики предупреждают, что это впечатление обманчиво. Предстоящей ночью в Москве и окрестностях снова ожидается снег. Вся последняя неделя марта будет холодной и ветреной, совсем погода испортится ближе к выходным.

      Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Не просто дверь в калитке приоткрылась, а ворота раскрылись, холодный арктический воздух начал перемещаться на европейскую часть России. И в пятницу, и в субботу ночные температуры будут достигать уже двузначной отметки, но со знаком минус. Ожидается минус 10–11 градусов. Это уже вполне зимние температуры».

      Синоптики предупреждают, что похолодание будет сопровождаться повышенным давлением, а потепление и окончательную победу весны над зимой можно ожидать только на следующей неделе.

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