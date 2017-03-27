Капризный март: к концу недели в Москве похолодает до минус 11 градусов

Ночью — зима, днем — весна. Такая погодная аномалия установилась сегодня в центральной части России. На Москву после рекордной оттепели обрушилась метель. В городе выпала треть мартовской нормы осадков.
Столица утонула в снегу, на дорогах и тротуарах образовался гололед. Утром передвигаться было рискованно и автомобилистам, и пешеходам. Можно было легко попасть в ДТП или поскользнуться, а вместо работы отправиться в больницу.
После полудня все растаяло, воздух прогрелся, появилось ощущение, что март вернулся. Синоптики предупреждают, что это впечатление обманчиво. Предстоящей ночью в Москве и окрестностях снова ожидается снег. Вся последняя неделя марта будет холодной и ветреной, совсем погода испортится ближе к выходным.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Не просто дверь в калитке приоткрылась, а ворота раскрылись, холодный арктический воздух начал перемещаться на европейскую часть России. И в пятницу, и в субботу ночные температуры будут достигать уже двузначной отметки, но со знаком минус. Ожидается минус 10–11 градусов. Это уже вполне зимние температуры».
После полудня все растаяло, воздух прогрелся, появилось ощущение, что март вернулся. Синоптики предупреждают, что это впечатление обманчиво. Предстоящей ночью в Москве и окрестностях снова ожидается снег. Вся последняя неделя марта будет холодной и ветреной, совсем погода испортится ближе к выходным.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Не просто дверь в калитке приоткрылась, а ворота раскрылись, холодный арктический воздух начал перемещаться на европейскую часть России. И в пятницу, и в субботу ночные температуры будут достигать уже двузначной отметки, но со знаком минус. Ожидается минус 10–11 градусов. Это уже вполне зимние температуры».
Комментарии