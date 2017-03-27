Все лайки «Одноклассникам»: соцсети исполнилось 11 лет

Сегодня все лайки адресованы «Одноклассникам». Первая в России социальная сеть появилась ровно 11 лет назад и собрала миллионы людей в классы. Теперь мультимедийной площадкой пользуется каждый третий россиянин.

Стоит только подумать, как раньше-то жили без переписок и лайков, когда фотографии с отпуска не комментировали коллеги, а видео с котиками не было хитом новостных лент? Страшно представить, что 11 лет назад никто и «соцсети» не знал, а сейчас попробуй в России или СНГ найти человека, который ни разу не проронил при знакомстве «ищи меня на „Одноклассниках“».



Андрей Губа, технический директор: «Сейчас насчитывается 73 миллиона уникальных пользователей в месяц. И мы достигли цифр в 18 миллионов фотографий в день, порядка 180 миллионов лайков».



Миллионы видео, десятки миллионов сообщений и терабайты трафика. За 11 лет из обычной социальной сети «Одноклассники» превратились в крупнейшую развлекательную площадку. Здесь и любимые сериалы, и последние новости, и даже самая популярная звезда всего в паре кликов от пользователя. Стоит ли удивляться такой огромной посещаемости, когда аккаунт на сайте есть едва ли не у каждого третьего жителя России.



Анастасия Жбанова, пресс-секретарь проекта: «У нас примерно 41 минуту в среднем человек проводит в социальной сети. Это довольно большой период времени. И из всех сайтов и социальных сетей мы здесь показываем лидирующие позиции».



Сейчас никто и не скажет, в чем феномен сайта, который задумывался как площадка для поиска одноклассников из школы. Уже в первые годы инвесторы оценивали проект в десятки миллионов долларов. Все это временно, пророчили скептики, но со временем социальная сеть только росла, даже телевизор не выдержал борьбы за аудиторию. Вот и сейчас видео собственного производства смотрят куда чаще, чем популярные телевизионные программы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.