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  • 27.03, 13:08

    Число жертв столкновения поездов в Башкирии возросло до четырех человек

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    Число жертв столкновения поездов в Башкирии возросло до четырех человек

    Число жертв столкновения поездов в Башкирии возросло до четырех человек

    При столкновении двух грузовых поездов в Башкирии, по официальным данным, погибли четыре работника горно-обогатительного комбината.

    Как рассказала старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова, погибшие были рабочими железнодорожного цеха предприятия «Учалинский горно-обогатительный комбинат» в возрасте от 21 до 45 лет. Еще один 49-летний рабочий комбината госпитализирован в больницу с травмами.

    По словам представителя СК, один из столкнувшихся составов перевозил две цистерны с нефтепродуктами, другой состоял из 16 думпкаров, груженных рудой. По версии следствия, столкновение произошло из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что на однопутной ветке Учалинского горнообогатительного комбината на окраине города Учалы столкнулись два железнодорожных грузовых состава. Составы следовали навстречу друг другу.

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