На Камчатке многодетная мать прятала мертвого ребенка в холодильнике

На Камчатке следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, тело которого нашли в морозильной камере холодильника.
По данным следствия, 23 марта у жительницы города Елизово произошел выкидыш. Не зная, что делать с мертворожденным ребенком, 30-летняя женщина мать четырех детей положила плод в холодильник, а затем перенесла его в сарай.
Через несколько дней сыщики получили сообщение об обнаружении ребенка. Тело было осмотрено следователем. Следов применения насилия не выявлено.
Как отметили в управлении СК по Камчатском краю, 30-летняя женщина уже объяснила, что никому не рассказывала о своей беременности и не вставала на учет.
Через несколько дней сыщики получили сообщение об обнаружении ребенка. Тело было осмотрено следователем. Следов применения насилия не выявлено.
Как отметили в управлении СК по Камчатском краю, 30-летняя женщина уже объяснила, что никому не рассказывала о своей беременности и не вставала на учет.
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