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  • 27.03, 13:08

    На Камчатке многодетная мать прятала мертвого ребенка в холодильнике

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    На Камчатке многодетная мать прятала мертвого ребенка в холодильнике

    На Камчатке многодетная мать прятала мертвого ребенка в холодильнике

    На Камчатке следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, тело которого нашли в морозильной камере холодильника.

    По данным следствия, 23 марта у жительницы города Елизово произошел выкидыш. Не зная, что делать с мертворожденным ребенком, 30-летняя женщина мать четырех детей положила плод в холодильник, а затем перенесла его в сарай.

    Через несколько дней сыщики получили сообщение об обнаружении ребенка. Тело было осмотрено следователем. Следов применения насилия не выявлено.

    Как отметили в управлении СК по Камчатском краю, 30-летняя женщина уже объяснила, что никому не рассказывала о своей беременности и не вставала на учет.

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