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  • 27.03, 13:08

    Еще 60 убитых: ангарскому маньяку предъявили новое обвинение

    2 комментария
    Еще 60 убитых: ангарскому маньяку предъявили новое обвинение

    Еще 60 убитых: ангарскому маньяку предъявили новое обвинение

    Еще 60 убитых: ангарскому маньяку предъявили новое обвинение

    Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению, предъявлено обвинение в убийстве еще 60 девушек и женщин. По версии следствия, его жертвами стали как минимум 84 человека.

    Как сообщает пресс-служба СКР, за последние 20 лет Попков совершил 84 убийства на территории Иркутской области (в самом Иркутске и Иркутском районе, а также в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе). Сообщается, что жертвами преступника становились женщины в возрасте 16–40 лет с разным социальным статусом и положением в обществе.

    Пресс-служба Следственного комитета РФ: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области предъявлено окончательное обвинение Михаилу Попкову в совершении 60 эпизодов преступлений. В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого составляет более 300 томов».

    В январе 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы, но внимание правоохранителям к его злодеяниям не ослабло.

    Пресс-служба Следственного комитета РФ: «В ходе следствия проведена тщательная аналитическая работа по аналогичным преступлениям прошлых лет, в рамках которой изучены более 350 уголовных дел и материалов проверок. Установлен истинный мотив преступной деятельности Попкова, а также обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы, орудовавшего на территории области в течение 20 лет».

    Удалось установить очевидцев и свидетелей преступлений, обнаружены и изъяты орудия убийств и личные вещи потерпевших, собраны показания более 900 свидетелей, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, проведены более 200 судебных экспертиз.

    Как установили специалисты Научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, в период совершения преступлений Попков не страдал каким-то временным психическим расстройством, которое мешало бы ему осознавать опасность и последствия собственных действий. В заключении эксперта-сексолога говорится, что у Попкова обнаружена гомицидомания с элементами садизма.

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