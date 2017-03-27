Еще 60 убитых: ангарскому маньяку предъявили новое обвинение

Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению, предъявлено обвинение в убийстве еще 60 девушек и женщин. По версии следствия, его жертвами стали как минимум 84 человека.
Как сообщает пресс-служба СКР, за последние 20 лет Попков совершил 84 убийства на территории Иркутской области (в самом Иркутске и Иркутском районе, а также в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе). Сообщается, что жертвами преступника становились женщины в возрасте 16–40 лет с разным социальным статусом и положением в обществе.
Пресс-служба Следственного комитета РФ: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области предъявлено окончательное обвинение Михаилу Попкову в совершении 60 эпизодов преступлений. В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого составляет более 300 томов».
В январе 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы, но внимание правоохранителям к его злодеяниям не ослабло.
Пресс-служба Следственного комитета РФ: «В ходе следствия проведена тщательная аналитическая работа по аналогичным преступлениям прошлых лет, в рамках которой изучены более 350 уголовных дел и материалов проверок. Установлен истинный мотив преступной деятельности Попкова, а также обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы, орудовавшего на территории области в течение 20 лет».
показания более 900 свидетелей, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, проведены более 200 судебных экспертиз.
временным психическим расстройством, которое мешало бы ему осознавать опасность и последствия собственных действий. В заключении эксперта-сексолога говорится, что у Попкова обнаружена гомицидомания с элементами садизма.
Пресс-служба Следственного комитета РФ: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области предъявлено окончательное обвинение Михаилу Попкову в совершении 60 эпизодов преступлений. В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого составляет более 300 томов».
В январе 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы, но внимание правоохранителям к его злодеяниям не ослабло.
Пресс-служба Следственного комитета РФ: «В ходе следствия проведена тщательная аналитическая работа по аналогичным преступлениям прошлых лет, в рамках которой изучены более 350 уголовных дел и материалов проверок. Установлен истинный мотив преступной деятельности Попкова, а также обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы, орудовавшего на территории области в течение 20 лет».
показания более 900 свидетелей, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, проведены более 200 судебных экспертиз.
временным психическим расстройством, которое мешало бы ему осознавать опасность и последствия собственных действий. В заключении эксперта-сексолога говорится, что у Попкова обнаружена гомицидомания с элементами садизма.
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