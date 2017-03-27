В Киеве рассказали о подготовке встречи Порошенко и Трампа

Представитель администрации украинского президента Константин Елисеев рассказал о подготовке встречи Порошенко и Дональда Трампа. По его словам, дата мероприятия до сих пор не согласована.
Константин Елисеев, заместитель главы Администрации президента Украины: «Встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи».
По словам Елисеева, Киев хотел бы, «чтобы это произошло как можно быстрее», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
При этом Елисеев отметил, что причин, по которым откладывается запланированная еще на конец февраля встреча президентов, две. Первая связана с «непростыми кадровыми процессами в новой администрации США», а вторая с отсутствием сформированной конкретики в потенциальной повестке дня. Тем не менее, заверил представитель администрации Порошенко, «продолжение контактов на высоком уровне» запланировано на ближайшее время.
Константин Елисеев: «Считаю, что пришло время перейти от интенсивности к новому качеству и содержательности наших отношений. На сегодняшний день мы этим и занимаемся. Пытаемся обеспечить приоритетность так называемого украинского вопроса во внешнеполитической повестке дня новой американской администрации».
Ранее Елисеев заявлял, что встречу Порошенко с Трампом необходимо провести до того, как американский президент встретится с Владимиром Путиным. На данный момент между Трампом и Порошенко состоялся один телефонный разговор, в ходе которого особое внимание было уделено вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Позже Трамп заявил, что достоверно не знает о том, что происходит на востоке Украины. В частности, контролируются ли Россией силы ДНР и ЛНР.
По словам Елисеева, Киев хотел бы, «чтобы это произошло как можно быстрее», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
При этом Елисеев отметил, что причин, по которым откладывается запланированная еще на конец февраля встреча президентов, две. Первая связана с «непростыми кадровыми процессами в новой администрации США», а вторая с отсутствием сформированной конкретики в потенциальной повестке дня. Тем не менее, заверил представитель администрации Порошенко, «продолжение контактов на высоком уровне» запланировано на ближайшее время.
Константин Елисеев: «Считаю, что пришло время перейти от интенсивности к новому качеству и содержательности наших отношений. На сегодняшний день мы этим и занимаемся. Пытаемся обеспечить приоритетность так называемого украинского вопроса во внешнеполитической повестке дня новой американской администрации».
Ранее Елисеев заявлял, что встречу Порошенко с Трампом необходимо провести до того, как американский президент встретится с Владимиром Путиным. На данный момент между Трампом и Порошенко состоялся один телефонный разговор, в ходе которого особое внимание было уделено вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Позже Трамп заявил, что достоверно не знает о том, что происходит на востоке Украины. В частности, контролируются ли Россией силы ДНР и ЛНР.
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