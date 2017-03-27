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  • 27.03, 13:08

    Москвич в подъезде расстрелял жену и дочь и покончил с собой

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    Москвич в подъезде расстрелял жену и дочь и покончил с собой

    Москвич в подъезде расстрелял жену и дочь и покончил с собой

    В Москве устанавливают обстоятельства гибели мужчины, который ранил дочь и жену, а потом покончил с собой.

    Сегодня утром в подъезде жилого дома, расположенного на Строгинском бульваре на северо-западе столицы, москвич из травматического пистолета расстрелял супругу 1941 года рождения и дочь 1977 года рождения. После этого мужчина поднялся в квартиру и убил себя.

    Пострадавшие женщины госпитализированы. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

    Как отметили в столичном управлении СК, погибший мужчина начал стрелять во время ссоры, произошедшей на почве бракоразводного процесса.

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