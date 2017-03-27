ГАЗ задумался над возрождением «Волги»

Группа ГАЗ может возобновить производство автомобилей под брендом «Волга».
Председатель совета директоров «Русских машин» (контролирует группу Газ) Зигфрид Вольф отметил, что сегодня компании не хватает среднеразмерного автомобиля — транспортировщика, который был бы меньше «Газели».
Зигфрид Вольф, председатель совета директоров «Русских машин»: «На мой взгляд, „Волга“ как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов. Я бы не стал отказываться от этого сегмента».
Вольф отметил, что среднеразмерный автомобиль мог бы выпускаться в двух вариантах — грузовом (с двумя местами для водители и пассажира впереди и цельнометаллическим кузовом) и пассажирском (с пятью местами), пишут «Ведомости». Подробности он раскрывать не стал.
Отметим, что производство классических легковых автомобилей «Волга» закончилось в 2008 году. Тогда было запущено производство легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring, однако в 2010 году проект закрыли.
Зигфрид Вольф, председатель совета директоров «Русских машин»: «На мой взгляд, „Волга“ как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов. Я бы не стал отказываться от этого сегмента».
Вольф отметил, что среднеразмерный автомобиль мог бы выпускаться в двух вариантах — грузовом (с двумя местами для водители и пассажира впереди и цельнометаллическим кузовом) и пассажирском (с пятью местами), пишут «Ведомости». Подробности он раскрывать не стал.
Отметим, что производство классических легковых автомобилей «Волга» закончилось в 2008 году. Тогда было запущено производство легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring, однако в 2010 году проект закрыли.
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