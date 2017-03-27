В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего с ножом свою падчерицу

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на свою восьмилетнюю падчерицу.

Инцидент произошел в одном из сел Белоярского района Свердловской области. Там 29-летний мужчина несколько раз ударил ножом восьмилетнюю девочку, которая была дочерью его сожительницы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Ирина Волк: «Сегодня оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и их коллеги из МО МВД России „Заречный“ в ходе спецоперации задержали подозреваемого 1988 года рождения в покушении на убийство малолетней падчерицы».



По словам представителя МВД, окровавленную школьницу обнаружили соседи, которые и вызвали скорую помощь. Врачам удалось спасти девочку.



Отчима пострадавшей, подозреваемого в нападении, задержали в Екатеринбурге, куда он уехал на электричке. При задержании мужчина оказал сопротивление стражам порядка, но в итоге был ими обезврежен. У задержанного был обнаружен и изъят нож. Также выяснилось, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетней».