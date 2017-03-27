ФСБ нашла у торговцев оружием авиационные пушки и гранаты

Сотрудники ФСБ выявили крупную преступную группу, занимавшуюся изготовлением и торговлей огнестрельным оружием.
Члены криминального сообщества были задержаны в Калужской, Брянской и Московской областях. Была пресечена работа четырех нелегальных мастерских, где макеты переделывали в огнестрельное оружие.
При обысках обнаружены и изъяты три авиационных пушки калибра 23 мм, 56 единиц огнестрельного оружия, 15 кг взрывчатых веществ, 10 гранат, две мины, 10 взрывателей и детонаторов, два приспособления для бесшумной стрельбы, более 3700 патронов различного калибра и 68 единиц холодного оружия, передает «Интерфакс».
В отношении членов группировки возбуждены уголовные дела.
При обысках обнаружены и изъяты три авиационных пушки калибра 23 мм, 56 единиц огнестрельного оружия, 15 кг взрывчатых веществ, 10 гранат, две мины, 10 взрывателей и детонаторов, два приспособления для бесшумной стрельбы, более 3700 патронов различного калибра и 68 единиц холодного оружия, передает «Интерфакс».
В отношении членов группировки возбуждены уголовные дела.
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