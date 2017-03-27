СМИ: Росреестр потребовал снести два самостроя на территории МГУ

Росреестр потребовал признать незаконно построенными два здания на территории МГУ.
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Жилые комплексы «Шуваловский» и Dominion, построенные ЗАО «Интеко» на землях МГУ на юго-западе Москвы, по данным Росреестра, являются самовольными и подлежащими сносу, пишет газета «Коммерсант».
По данным издания, жилая и коммерческая недвижимость построена в 2008 году на землях государства, которые находятся в бессрочном пользовании университета. Застройщиком была компания ЗАО «Интеко», в то время принадлежащая Елене Батуриной. Разрешение на строительство подписано Юрием Лужковым, занимавшим тогда должность мэра столицы.
Названные выше постройки были признаны незаконными еще в сентябре 2016 года. Тогда Росреестр предписал вузу снести здания. За неисполнение предписаний МГУ грозил штраф в в размере 1–2% от кадастровой стоимости участка, или 300–600 миллионов рублей.
Издание сообщает, что на минувшей неделе кассационная инстанция арбитражного суда по настоянию защиты отправила дело на новое рассмотрение. Уточняется, что доказательств законности строительства на спорном участке МГУ не предоставил до сих пор.
Если вуз так и не сможет доказать свою правоту, ему остается надеяться только на мировое соглашение. Впрочем, и при таком исходе университету придется выплатить штраф на сумму минимум 2 млрд рублей.
По данным издания, жилая и коммерческая недвижимость построена в 2008 году на землях государства, которые находятся в бессрочном пользовании университета. Застройщиком была компания ЗАО «Интеко», в то время принадлежащая Елене Батуриной. Разрешение на строительство подписано Юрием Лужковым, занимавшим тогда должность мэра столицы.
Названные выше постройки были признаны незаконными еще в сентябре 2016 года. Тогда Росреестр предписал вузу снести здания. За неисполнение предписаний МГУ грозил штраф в в размере 1–2% от кадастровой стоимости участка, или 300–600 миллионов рублей.
Издание сообщает, что на минувшей неделе кассационная инстанция арбитражного суда по настоянию защиты отправила дело на новое рассмотрение. Уточняется, что доказательств законности строительства на спорном участке МГУ не предоставил до сих пор.
Если вуз так и не сможет доказать свою правоту, ему остается надеяться только на мировое соглашение. Впрочем, и при таком исходе университету придется выплатить штраф на сумму минимум 2 млрд рублей.
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