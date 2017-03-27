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  • 27.03, 11:37

    Европейский вещательный союз решил защитить право России на «Евровидение»

    1 комментарий

    Европейский вещательный союз решил защитить право России на «Евровидение»

    Европейский вещательный союз решил защитить право России на «Евровидение»

    В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили, что рассчитывают на участие в «Евровидении» всех конкурсантов.

    В EBU сообщили, что продолжают искать решение, которое позволит российской певице Юлии Самойловой принять участие в конкурсе в этом году. В частности, решение СБУ может быть отменено декретом президента или премьер-министра.

    При этом в оргкомитете подчеркнули, что намерены добиваться участия всех конкурсантов в «Евровидении».

    Франк-Дитер Фрайлинг, глава оргкомитета «Евровидения»: «Ожидаем, что все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, смогут участвовать. Но если решение запретить въезд российскому кандидату не будет отменено, то Европейский вещательный союз постарается гарантировать, чтобы Россия все же смогла принять участие».

    Также Фрайлинг отметил, что пока оргкомитет не получал от украинских властей официального уведомления о запрете Самойловой на въезд, передает Der Tagesspigel.

    Напомним, ранее Служба безопасности Украины приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.

    В ЕВU в ответ выразили сожаление в связи с шагом Киева, отметив, что оно противоречит духу конкурса. А Дмитрий Песков отметил, что решение Киева наносит удар по престижу «Евровидения». При этом Песков выразил надежду на то, что решение о запрете въезда Самойловой будет пересмотрено до конкурса, и российская певица все же сможет принять в нем участие.

    Юлия Самойлова, которая имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле, собиралась выступить на «Евровидении», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Даже если певицу так и не пустят на Украину, она будет представлять Россию на конкурсе в следующем году.

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