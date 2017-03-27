Помощник президента одобрил идею замедления доступа к сайтам-нарушителям

Идея замедлять доступ в России к некоторым иностранным сайтам нашла новую поддержку. О такой инициативе стало известно две недели назад, теперь в защиту этой меры высказался помощник президента Игорь Щёголев.
Предложение преподносится как новый способ борьбы в первую очередь с иностранными сайтами, которые не подчиняются решению российских судов. Сообщалось, что разрабатывают его Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор.
Теперь идею поддержал помощник президента Игорь Щёголев. В интервью РБК он заявил, что замедление трафика, вероятно, «отрезвит мировых гигантов», которые, по мнению Щёголева, злоупотребляют монопольным положением в России и не спешат исполнять решения властей.
Щёголев считает, что замедление доступа к иностранным сервисам в первую очередь плохо отразится на них самих, а не на российских пользователях, у которых будет возможность пользоваться аналогичными сервисами российских компаний.
Теперь идею поддержал помощник президента Игорь Щёголев. В интервью РБК он заявил, что замедление трафика, вероятно, «отрезвит мировых гигантов», которые, по мнению Щёголева, злоупотребляют монопольным положением в России и не спешат исполнять решения властей.
Щёголев считает, что замедление доступа к иностранным сервисам в первую очередь плохо отразится на них самих, а не на российских пользователях, у которых будет возможность пользоваться аналогичными сервисами российских компаний.
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