#ТЫСУПЕР!
Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.03, 11:37
    Помощник президента одобрил идею замедления доступа к сайтам-нарушителям. Интернет, Роскомнадзор, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Помощник президента одобрил идею замедления доступа к сайтам-нарушителям

    2 комментария

    Помощник президента одобрил идею замедления доступа к сайтам-нарушителям

    Помощник президента одобрил идею замедления доступа к <nobr>сайтам-нарушителям</nobr>

      Идея замедлять доступ в России к некоторым иностранным сайтам нашла новую поддержку. О такой инициативе стало известно две недели назад, теперь в защиту этой меры высказался помощник президента Игорь Щёголев.

      Предложение преподносится как новый способ борьбы в первую очередь с иностранными сайтами, которые не подчиняются решению российских судов. Сообщалось, что разрабатывают его Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор.

      Теперь идею поддержал помощник президента Игорь Щёголев. В интервью РБК он заявил, что замедление трафика, вероятно, «отрезвит мировых гигантов», которые, по мнению Щёголева, злоупотребляют монопольным положением в России и не спешат исполнять решения властей.

      Щёголев считает, что замедление доступа к иностранным сервисам в первую очередь плохо отразится на них самих, а не на российских пользователях, у которых будет возможность пользоваться аналогичными сервисами российских компаний.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru