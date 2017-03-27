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  • 27.03, 11:37

    На северо-востоке Москвы нашли два человеческих скелета

    1 комментарий

    На северо-востоке Москвы нашли два человеческих скелета

    На <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы нашли два человеческих скелета

    Возле реки Яузы на северо-востоке Москвы прохожий обнаружил два скелетированных тела. По предварительным данным, смерть двух людей наступила около 5 месяцев назад.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, о страшной находке сообщил случайный прохожий.

    Источник: «Мужчина сообщил о том, что нашел два трупа на МКАД. Прибыли полицейские и обнаружили два скелетированных тела».

    В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения двух тел, однако подробности не уточнили.

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