На северо-востоке Москвы нашли два человеческих скелета

Возле реки Яузы на
северо-востоке Москвы прохожий обнаружил два скелетированных тела. По предварительным данным, смерть двух людей наступила около 5 месяцев назад.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, о страшной находке сообщил случайный прохожий.
Источник: «Мужчина сообщил о том, что нашел два трупа на МКАД. Прибыли полицейские и обнаружили два скелетированных тела».
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения двух тел, однако подробности не уточнили.
Источник: «Мужчина сообщил о том, что нашел два трупа на МКАД. Прибыли полицейские и обнаружили два скелетированных тела».
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения двух тел, однако подробности не уточнили.
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