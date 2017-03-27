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  • 27.03, 11:37
    Как снег на голову: зима вернулась в столицу неожиданно. Москва, гололед, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Как снег на голову: зима вернулась в столицу неожиданно

    1 комментарий
    Как снег на голову: зима вернулась в столицу неожиданно

    Как снег на голову: зима вернулась в столицу неожиданно

    Как снег на голову: зима вернулась в столицу неожиданно

      Этот понедельник в Москве выдался вдвойне тяжелым. После по-настоящему весенней оттепели на мегаполис обрушилась метель. Как объясняют синоптики, столичный регион оказался на пути атмосферного фронта.

      Метеорологи предупреждали о резком ухудшении погоды. К капризам весны готовились и горожане, и коммунальщики. За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков в виде снега.

      Самые сильные метели прошли в северной части Подмосковья. Сегодня снова ожидается мокрый снег, но он будет уже не столь интенсивный. В Москве столбики термометров покажут плюс 3–5 градусов, по области от нуля до плюс 5.

      В связи с погодой обстановка на столичных дорогах может ухудшиться. Столичный департамент транспорта рекомендовал водителям воздержаться от поездок на личных авто. Тех, кому все же придется сесть за руль, призывают соблюдать ПДД и скоростной режим, держать дистанцию и избегать рискованных маневров и резких торможений. Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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