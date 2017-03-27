Как снег на голову: зима вернулась в столицу неожиданно

Этот понедельник в Москве выдался вдвойне тяжелым. После
по-настоящему весенней оттепели на мегаполис обрушилась метель. Как объясняют синоптики, столичный регион оказался на пути атмосферного фронта.
Метеорологи предупреждали о резком ухудшении погоды. К капризам весны готовились и горожане, и коммунальщики. За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков в виде снега.
Самые сильные метели прошли в северной части Подмосковья. Сегодня снова ожидается мокрый снег, но он будет уже не столь интенсивный. В Москве столбики термометров покажут плюс 3–5 градусов, по области от нуля до плюс 5.
Самые сильные метели прошли в северной части Подмосковья. Сегодня снова ожидается мокрый снег, но он будет уже не столь интенсивный. В Москве столбики термометров покажут плюс 3–5 градусов, по области от нуля до плюс 5.
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